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德州小學槍擊／誤判情勢學區警長 被起底剛選上市議員

編譯陳韻涵／綜合28日電
德州烏瓦德鎮的學區警長阿瑞唐多(左)。(截屏自NBC News畫面)
德州烏瓦德鎮的學區警長阿瑞唐多(左)。(截屏自NBC News畫面)

德州烏瓦德鎮的學區警長阿瑞唐多(Pete Arredondo)，因為阻止警察攻堅制伏羅布小學(Robb Elementary School)兇手拉莫斯(Salvador Ramos)，成為本案的焦點之一；他曾任911報案中心接線員，歷經數十年努力才升任警長並調回家鄉服務，他費心塑造良好的社區警民關係，5月初才剛以高票選上市議員。

德州公共安全廳廳長麥克羅(Steven McCraw)27日在記者會上斥責烏瓦德鎮(Uvalde)學區警長誤判情勢，但並未直接點阿瑞唐多的名。

要求匿名的執法人員告訴「紐約時報」(New York Times)，當時在場的警察曾疑惑為何被告知待命而非攻堅。

在烏瓦德當地土生土長的阿瑞唐多1993年曾在該鎮警局擔任911接線員，2010年當上助理警長，派任德州南部邊境韋布縣(Webb County)拉雷多(Laredo)警長辦公室負責各項職責，拉雷多距離烏瓦德逾100哩，接著才調到地方學區警備隊，該警隊轄下有88名警察。 

今年3月 才調回家鄉

今年3月，阿瑞唐多調回家鄉，擔任警長並維護烏瓦德學區的安全。 

他當時接受地方媒體「烏瓦德領袖新聞」(Uvalde Leader News)採訪時說：「能回家很棒。」

該警局負責烏瓦德鎮的第七學區，只有四名員警、一位警長和一位警探。他說：「我們四人一組，大夥足智多謀，我鼓勵他們提出意見。」

他接著說：「我的頭銜固然重要，但有一個好團隊更重要；若非如此，肯定失敗。」如今看來，阿瑞唐多一語成讖。

槍擊案後 成眾矢之的

阿瑞唐多曾表示，他樂意為社區服務，致力與他領導的三名警員共同塑造強大的工作夥伴關係，「希望確保(人們)有需要時，我們都能提供服務」。

阿瑞唐多的兩年任期即將屆滿，50歲的他運用良好的社區關係於7日以接近70%的得票率，擊敗另外三名候選人，高票當選市議員；然而，校園槍擊案發生後，阿瑞唐多因為誤判情勢而成為眾矢之的，仕途堪慮。

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