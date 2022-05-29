「要命的1小時」德州小學槍案 警方延誤攻堅 將遭調查

24日德州烏瓦德鎮羅布小學槍擊事件發生後，警方超過一小時無作為，成為當局調查焦點。圖為當時焦急等待的家長因精神崩潰，跌坐地上。(路透)

德州 副州長派垂克(Dan Patrick)28日表示，州官員在警方化解德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb)槍手威脅時，「未被告知真相」；學區 警長與到場馳援的執法人員無作為，成為此校園濫射案調查重點；18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)闖進小學後，在教室裡待了77分鐘才遭警方攻堅並在駁火中喪命，這段時間內，他共發射315發子彈，其中數百發在他到校的頭四分鐘內擊發。

派垂克28日表示，警察 未及時攻堅為錯誤決定，造成19名學生和兩名教師身亡。

24日德州烏瓦德鎮羅布小學槍擊事件發生後，警方超過一小時無作為，成為當局調查焦點。圖為德州公共安全廳展示的案發時間軸路線圖。(Getty Images)

警未攻堅遭質疑 德州長怒火：我被警方誤導

德州州長艾伯特(Greg Abbott)27日表示，他被警方的回應「誤導」，非常「生氣」，他之前一度稱讚警察應對得當。

德州警察24日未及時攻堅救人的策略招致質疑， 執法人員與官員的說法出入很大，隱暪重要關鍵。

派垂克表示，官員原本被告知槍手抵達時，校內已有維安人員；但事實並非如此。

德州公共安全廳廳長麥克羅(Steven McCraw)27日則澄清前日的說法，他表示，獲報到場馳援的警員供稱，他抵達時與躲在車後的槍手擦身而過，並不知道槍手所在。

28日在德州休士頓舉行的全國槍枝協會(NRA)年會會場外，有人舉牌抗議，呼籲「別再有孩子喪命」。(路透)

槍手闖校園 前4分鐘射數百發子彈

當局表示，拉莫斯闖進教室到警察攻堅歷時77分鐘，此期間拉莫斯發射315發子彈，其中數百發在他抵達的頭四分鐘擊發。

麥克羅表示，警方到場時誤認槍手已被圍住，且研判教室內人質無危險，但進入學校內的警員隨時又在教室走廊待命時，仍聽見至少六次槍響。

當天上午11時35分，首批三名警察進入學校，在111和112教室外走廊，拉莫斯從關上的門內朝走廊開槍，兩名警察遭子彈擦傷；11時37分，拉莫斯擊發16輪，38分、40分和44分又再開槍。

麥克羅說，時至12時21分，19名警察在門外待命，拉莫斯朝門外開槍，迫使警察往走廊後方撤退；警方直到12時50分才破門攻堅並擊斃拉莫斯。

派垂克說：「試想經歷此事的家長，餘生可能會持續思忖『孩子那時是否還活著，或許能獲救』。」

羅布小學是近十年來死傷最慘重的美國校園槍擊案，警方應對措施和矛盾說詞引起眾怒和挫折，警察延誤攻堅與救人可能面臨紀律調查與懲戒、訴訟甚至刑責。當時圍在校外的焦急家長哀求警員衝進去救學生，但警員不為所動。

紐約市皇后區花旗球場舉行的紐約大都會隊對陣費城人隊的棒球賽開始前，大屏幕一一播出24日在德州羅布小學遇難師生的名字和年齡，全場起立，表達對他們的哀思。(Getty Images)

家長罵警「懦夫」為何不先救孩子

當局27日坦言，師生數度報警求救，但警長卻要十多名警察在校園走廊待命；警長的決策和警員願意服從警長的命令招致警察未能及時阻止槍手繼續傷人的質疑與撻伐，家長大罵警員是「懦夫」。

轉任教授的退休警佐賈卡龍(Joseph Giacalone)說：「輿論審查會比任何法律或警務部門的行政審判還糟；許多層面都處理不當，會有許多代罪羔羊。」

匿名執法人員表示，現場錄音檔案顯示，槍手朝學生開槍時，其他單位的執法人員曾基於學生安危受威脅而督促學區警長採取行動，但不清楚學區警長為何忽略警告且不優先阻止槍手犯案。

艾伯特說：「我們將調查他們為何不擊斃兇手並救孩子。」

校園槍擊案中以刑事起訴執法人員很罕見，但造成17人死亡的2018年佛州帕克蘭(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas)有前例，當時一名校園警衛在案發期間躲起來，事後被追究刑責。