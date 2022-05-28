德州屠殺案 川普仍赴槍枝協會演說 場外抗議不斷

前總統川普27日在全國槍枝協會休士頓年會上演講。(路透)

在德州 羅布小學屠殺案三天後，「全國槍枝協會」(NRA)27日在休士頓舉行年度大會，前總統川普 、共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)等與會者雖譴責德州校園槍擊 案，但也堅稱修法與限槍並非解決之道；部分原定出席的講者與表演者則臨時缺席，同時場外出現數百名抗議人士，有人高舉校園槍擊罹難者照片，或怒斥與會者為「謀殺犯」。

數以百計的示威者27日在休士頓示威，抗議全國槍枝協會年會，呼籲「保護兒童，而非槍枝」。(Getty Images)

克魯茲表示：「我們面對邪惡和悲劇時，不該放棄憲法或侵犯守法市民的權利。」

德州羅布小學槍擊案造成19名孩童與兩名教師死亡後，川普27日拒絕加強管控槍枝，他呼籲加強心理健康照護，並譴責多名民主黨籍市長未能掃蕩都市犯罪。

「我們的世界有邪惡存在，這並非要求守法市民繳械的理由。」川普表示：「邪惡的存在反而是守法公民持武的最佳原因。」

川普在演說中譴責民主黨人的校園安全政策，「要再發生多少悲劇，他們才願意先擱置左派政治計畫，並做些有實質需求與有用的事。」他建議可增加金屬感測器、武裝警衛和教師，以及校園僅設單一入口。

不過川普和其他講者沒提到，羅布小學早已升級校園維安，卻仍無法阻止槍手。根據該校安全計畫，校內有四名警察和四名支持顧問；在本起槍擊案中，教室單邊上鎖的裝置反阻止受害者逃出，也讓警察無法進入。

NRA執行長拉皮耶(Wayne LaPierre)為校園槍擊罹難者哀悼，但表示限槍並非答案。

數百人參加NRA大會，他們一起為罹難者默哀，現場出現許多空位。德州州長艾伯特(Greg Abbott)透過視訊發表談話；部分原擬出席的講者與表演者臨時缺席。

德州副州長派翠克(Dan Patrick)27日表示，他大力支持憲法第二修正案，不過考慮到罹難者家屬心情並與NRA討論後決意不出席。

川普27日抨擊未到場的人，表示「不像某些人，我並未缺席讓你們失望」。

NRA會場外的公園出現數百名抗議者，警察在公園設置金屬障礙物，部分抗議人士高舉罹難者照片，有些人用西語朝與會者大喊「謀殺犯」、「可恥！」

NRA過去也曾在槍擊案哀悼與爭議中舉辦大會，NRA在1999年科羅拉多州哥倫拜高中(Columbine High School)槍擊案後舉行簡易版大會；由於疫情之故，NRA睽違兩年才再次舉辦今年年會。