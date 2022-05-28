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德州11歲女童裝死獲救 揭槍手冷血屠殺現場過程

記者胡玉立／綜合報導
德州烏瓦德鎮羅布小學濫射案倖存女童米婭．塞瑞洛(Miah Cerrillo)。(取自GoFundMe網站)
德州烏瓦德鎮羅布小學濫射案倖存女童米婭．塞瑞洛(Miah Cerrillo)。(取自GoFundMe網站)

德州烏瓦德鎮羅布小學大屠殺案發第三天，倖存的11歲女童米婭．塞瑞洛(Miah Cerrillo)儘管身心重創，仍勇敢向媒體說出她當場目睹槍手冷血殺人的過程，以及自己如何僥倖逃過死劫；米婭趁槍手轉到隔壁班繼續殺人時，將身旁遇害同學的鮮血，塗抹在自己身上「裝死」，最終獲救。

米婭在大熱天裡身上裹著毯子、接受有線電視新聞網(CNN)訪問，講述槍手如何殺害她19名同學和兩名老師。

槍手對老師說晚安後濫射

她說，她和同學們在米瑞列絲(Eva Mireles)和賈西亞(Irma Garcia)兩位老師的共用教室裡觀看電影「星際寶貝」 (Lilo & Stitch)；上完課時，兩位老師獲知學校建築裡有槍手，一位老師前去鎖門，但槍手已經現身，並從門上窗戶開槍。一切發生得極快，緊跟在老師身後的槍手和老師眼對眼，嘴裡說出「晚安」兩字，就對老師開槍。

兇嫌還到隔壁教室開槍

槍手開槍射殺了另一位老師和米婭的許多同學，子彈從米婭身邊飛過，碎片擊中她的肩膀和頭部；米婭後來在醫院接受治療，帶著傷口出院。

槍手在米婭班上對師生開槍後，穿過與隔壁教室相連的一扇門進入隔壁教室。她聽到那間教室裡傳出尖叫聲，還有槍聲。槍聲停止後，槍手開始大聲播放悲傷音樂。

拿到已死老師手機求救

此時，米婭和一個朋友設法拿到已死亡的老師的手機，撥打911求救。她告訴接線員，「請過來，我們有麻煩了」。

米婭說，她害怕槍手會回到她的教室殺死她和其他幾個倖存的朋友，所以，她把手浸入躺在她旁邊已經死掉的同學的鮮血裡，把血塗在自己身上裝死。

渾身是同學鮮血的米婭和朋友躺在教室裡，感覺時間過了三個小時，她一直以為警察還沒有到達現場，後來無意聽到有人說警察在學校外面等著。在向CNN講述這部分時，米婭開始哭泣，說她不明白他們為什麼不進來救大家。

手機鬧鐘一響 她就嚇到

米婭的母親說，女兒身心受創，無法入睡。採訪過程中，手機鬧鐘意外響起，米婭明顯受到驚嚇。她母親說這種情況經常發生，稍早吸塵器的聲音也讓米婭「嚇壞了」。家人已設置GoFundMe募款專頁來支付米婭的治療費用。

劫後餘生的米婭很害怕在鏡頭前或對男人說話，但她告訴CNN，她還是想分享她的故事，這樣人們就可以知道校園槍擊案後的生活是什麼感覺，也希望幫助防止這樣的悲劇發生在其他孩子身上。

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