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西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案乾等1小時 警察挨轟…學童拼死打8通911求救

記者胡玉立、編譯郭宣含／綜合報導
24日烏瓦德鎮羅布小學濫殺案發生後，部分學生跳窗逃生，警員在外面接應。(路透)
24日烏瓦德鎮羅布小學濫殺案發生後，部分學生跳窗逃生，警員在外面接應。(路透)

德州公共安全廳廳長麥克羅( Steven McCraw)27日坦承，24日德州烏瓦德鎮（Uvalde）羅布小學重大槍擊案，警方在現場等了超過一個小時才進入槍手反鎖的教室；儘管校內兒童拼死打出至少八通911電話，請警方趕快來救人、並表明已有多人死亡，現場一名指揮官仍誤以為學童沒有生命危險；麥克羅說：「這個決定是個錯誤。」

這樁美國史上死亡人數第二多的小學校園槍擊案，共造成19名兒童和兩名教師死亡，麥克羅按時間發展細述槍擊案過程時指出，目前不清楚該錯誤決定讓多少人失去生命。

麥克羅表示，第一通911報案電話是在24日上午11時30分打來；上午11時33分，18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)進入學校，第一分鐘就開槍超過100發。兩分鐘後第一批警察到達，此時槍手已反鎖在兩間教室裡，當他從教室門口朝警方開槍時，兩名最先做出反應的警察受傷。

11時51分到12時5分之間，至少有19名警察和邊境巡邏人員聚集在教室外走廊等候；因為現場指揮官、學區警察局長認為無人有生命危險，最好等戰術小組拿到教室鑰匙後再進入。

12時3分到12時46分，911調度員至少接到八通由學童自教室打出的電話，其中有個孩子反覆打來並悄聲說，已有多人死亡，她哀求：「請立即派警察來。」12時13分和12時16分，她又打來電話，說還有八、九個學生活著。

12時15分，邊境巡邏戰術小隊成員抵達、開門、與槍手交火，12時50分擊斃槍手。

華盛頓郵報(WP)報導，聯邦海關與邊境保護局(CBP)一名官員匿名透露初步調查細節，僅約四名幹員和警察持防彈盾牌攻進18歲槍手藏身的教室後，槍手從教室的櫃子現身開槍，幹員反擊並將之擊斃，一名幹員在駁火中受輕傷。

CBP官員匿名表示，當時邊境巡邏隊特勤小組(BORTAC)一名已下班幹員率先在24日下午12時15分抵達教室外，當地警察和其他人員集結在走廊，他們告訴該名幹員，槍手藏身在教室內，而該名幹員敘述當時教室內「一片安靜」。

紐約時報報導，一般大型槍擊案通常在五分鐘內便結束，而羅布小學的屠殺案卻前後超過一小時；談及警方在走廊等候一事，麥克羅說：「當時現場指揮官認為情況已從活躍槍手轉變為受阻的對象；但根據我們掌握的信息，教室裡的孩子顯然處於危險中，事實上槍手仍然活躍。這是一個錯誤的決定。」

麥克羅指出，上午11時28分，槍手將卡車撞入校外溝渠，開始向對街殯儀館外的人開槍；學校保安人員當時不在現場，一名警官據報後很快趕到，但誤認另一人是槍手，繞過了當時在學校停車場斷斷續續開槍的拉莫斯。警方認為，拉莫斯在進入學校前，先在校外開槍約五分鐘。

烏瓦德鎮約有1萬6000人，市民對於24日的大屠殺深感震驚，27日獲知警察等候許久才攻入教室，許多人表示既憤怒又傷心。

自稱與拉莫斯同校但高他兩級的20歲青年德拉加爾薩（Majik De la Garza）說，看到警察對槍擊事件的反應、聽到麥克羅的說法，他非常憤怒，「那裡有這麼多警察，他們搞砸了，這個小鎮永遠不一樣了。」

德州公共安全廳廳長麥克羅27日承認，烏瓦德鎮警方拖延攻堅是「錯誤決定」。(路透)
德州公共安全廳廳長麥克羅27日承認，烏瓦德鎮警方拖延攻堅是「錯誤決定」。(路透)
烏瓦德鎮警方24日在羅布小學濫殺案發生後就抵達現場，但19名警察卻在教室外等待特...
烏瓦德鎮警方24日在羅布小學濫殺案發生後就抵達現場，但19名警察卻在教室外等待特勤小組支援，遲未攻擊嫌犯，坐失良機。(美聯社)
烏瓦德鎮警方24日在羅布小學濫殺案發生後就抵達現場，但19名警察卻在教室外等待特...
烏瓦德鎮警方24日在羅布小學濫殺案發生後就抵達現場，但19名警察卻在教室外等待特勤小組支援，遲未攻進教室，坐失良機。(路透)

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