布林肯：美對中策略 投資國內、結合盟友、與中競爭

國務卿布林肯26日揭櫫拜登政府的中國政策，美國將結合盟友共同應對中國的競爭。(美聯社)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)26日發表中國政策演說，形容中國是唯一有意圖也有能力重塑國際秩序的國家，是國際秩序最嚴峻且長期的挑戰；布林肯提出「投資國內、結合盟友一致行動，再和中國強力競爭」的綜合戰略，以捍衛美國利益並建構未來願景。

布林肯表示，將努力維持美中的經濟與人民之間的關係，歡迎中國留學生，肯定華裔和亞裔美國人對美國的貢獻，同時調整軍事投資朝向不對稱戰力與優勢軍力部署，結合盟友「整合嚇阻」以維持區域安全與穩定。

「最大地緣挑戰 中俄友好無止境」

拜登 政府視中國為最大地緣政治挑戰，布林肯在演說開頭花了不少篇幅敘述「中國是唯一意圖重塑國際秩序，且經濟、外交、軍事和科技力量日增足以實現這項目標的國家；北京 的願景將使我們遠離過去75年來維持的普世價值觀。」

布林肯表示，中國國家主席習近平領導下的中國共產黨對內壓迫、對外好鬥挑釁；中國與俄羅斯「友好沒有止境」，北京捍衛發動戰爭的克里姆林宮，形同對印太地區敲響警鐘。

從拜登出訪亞洲到布林肯發表中國政策演說，拜登政府均強調「美國能在處理歐洲的烏克蘭戰爭時，也持續關注亞洲事務」；華盛頓郵報報導，從前總統布希政府開始，美國一直努力將外交和國防重心移往亞洲，卻總受到歐洲和中東的地緣政治事件干擾，「拜登致力於在他的任內別陷入相同循環」。

布林肯細數北京的軍事挑釁、不公平貿易和壓迫人權等行徑，他說，在中國境內資訊無法自由流通，美國電影進入中國市場還需要北京批准；而北京傾銷鋼鐵、搶占太陽能電板和電動車電池等21世紀經濟的關鍵領域；在新疆、西藏和香港種種人權受迫害的行逕，已非中國所謂「內政事務」或「國安問題」，美國將持續執言並與這些地區的人民站在一起。

布林肯說，美國無意改變中國的政治系統，但美國會證明民主是應對眼下挑戰的最佳模式，所有國家都可以在不受脅迫的狀態下擘畫自己的前途；美國不期待北京改變作法，但美國將動搖北京的戰略環境。

「未來十年 是決定性的十年」

布林肯表示，未來十年是決定性的十年，美國總結對中戰略為「投資」、「結盟」與「競爭」。

布林肯表示，美國斥巨資投資國內基礎建設、教育、科技研發與民主，以厚植競爭實力；美國的軍事投資正由應對20世紀衝突的規畫轉向更長程、隱密而機動的不對稱系統，美國發展自身並協助盟友擁有不對稱能力。布林肯說，美國將持續反對北京在南海和東海的侵略與非法行徑。

有關結盟，布林肯說，拜登的亞洲行深化與日韓合作，啟動印太經濟架構(IPEF)、參加四方安全對話(Quad)，與東協(ASEAN)各國往來，並為維持區域安全共組澳英美三國夥伴關係(AUKUS)；美國也致力拉近大西洋和印太關係，下月舉行的北約(NATO)峰會將邀請亞洲盟友參與。

「不尋求新冷戰 珍視人民友誼」

布林肯將習近平領導的中國共產黨和政府與中國人民分開，稱美中分歧僅存在政府體系，而非人民，美國無意尋求衝突和新冷戰，美國珍視美中人民的友誼。

布林肯對中國人民喊話說，「我們會以充滿自信的方式競爭，在可能處合作，在必須競爭處競爭，我們不想看到衝突。偉大的國家沒有理由無法和平共存，共享和促進人類進步」。