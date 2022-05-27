秦剛：「一中原則」是台海和平基石 但正遭嚴重破壞

中國駐美大使秦剛在媒體撰文指出，一中原則是台海和平基石，但其正遭嚴重破壞。(新華社)

正當美國對台是否「戰略清晰」引起各方關注之際，中國駐美大使秦剛 在媒體撰文指出，一中原則 是台海和平基石，但其正遭嚴重破壞，而美國討論「戰略清晰」或者「戰略模糊」則完全是浪費時間。

秦剛5月26日在「南華早報」發表「一個中國原則是台海和平的基石」一文，指出「一個中國原則是中美關係與台海和平穩定的基石」，但這一基石正面臨前所未有的威脅。他強調，中國致力於兩岸關係發展，「一直在盡最大努力實現和平統一，因為這符合整個國家的最大利益，包括我們在台灣的同胞」。但他也指出，中國不放棄使用武力不是針對台灣民眾，而是為了震懾台獨分裂勢力跟外部干涉，推進和平統一與不放棄使用武力是「硬幣的兩面」，最終目的是為和平統一創造有利條件。

如何達到這個情況？秦剛指出，必須堅持一個中國原則，「世上只有一個中國、台灣是中國一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。他並引述1943年《開羅宣言》、1971年聯大2758號決議，強調「正是在一個中國原則的基礎上」，中國同包括美國在內的181個國家建交。

秦剛並回顧美國與中國建交公報，指出美國承諾只會跟台灣保持文化商業等非官方關係，並逐步減少對台軍售，「然而這一原則正遭受嚴重破壞」，秦剛指責台灣的蔡英文政府「拒絕九二共識、並密謀逐步推進台獨」。而美國雖稱不支持台獨，但將台灣視為第一島鏈遏制中國的「戰略節點」。

秦剛說，美國一直在掏空一中政策 ，將《台灣關係法》跟「對台六項保證」置於三公報之上，對兩岸和平火上澆油。他更指出，對核心利益決不退讓，美方有關「戰略清晰」或「戰略模糊」的討論純粹是浪費時間，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。