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觀察站／布林肯對北京硬中帶軟 緊抓國際聯盟

華盛頓記者張文馨
國務卿布林肯26日受亞洲協會之邀，在喬治．華盛頓大學發表有關中國政策的演說。(Getty Images)
國務卿布林肯26日受亞洲協會之邀，在喬治．華盛頓大學發表有關中國政策的演說。(Getty Images)

緊抓「美中共存」為主調，國務卿布林肯將中國構成的挑戰上綱到國際秩序層級，整體對中論述硬中帶軟，既言明要在軍事和經濟領域強力競爭，也談維繫美中人民與經濟關係，並以大國風範與責任動之以情，呼籲北京別火車相撞。

拜登政府的對中政策並沒有改變，從拜登、布林肯、亞太助卿康達、國家安全戰略暫行指南及印太戰略，逐步鞏固「與中國競爭」且要「勝過中國」的政策立場。

去年常說的「勝過中國」，布林肯在這場演說只提到一次，還是在演講的中後段，並未特別突出；這場演說多聚焦在「與中國(在國際體系)競爭」，透過強調中俄結盟，拜登政府試圖讓好不容易建立的反侵略國際聯盟跨到亞洲「維持秩序」。

布林肯臚列中國破壞國際秩序的行徑，從軍事、貿易到人權，對外交記者來說沒有新意，他一一數算下來依然花了不少時間；拜登政府對人權議題的態度尤為強硬，布林肯直接點名批評中國國家主席習近平對內對外的壓迫。

布林肯的演講讓人想起前國務卿龐培歐前年7月在尼克森圖書館的中國政策演說，龐培歐當時批評習近平是「破產極權主義意識形態的真心信奉者」，呼籲自由世界與中國人民合作改變共產黨。

布林肯也分拆北京政府與中國人民，而且彈性更寬，他肯定中國人民的勤奮和付出造就富強國力，也肯定中國留學生和華裔美國人對美國的貢獻；除了對中國人民喊話，也擘畫美中貿易正常往來公平競爭的願景。

如此將可有助追求兩個效果，一是突出拜登政府處理中國議題的穩健路線，與國內共和黨相區別，二是強調不會「逢中必反」，提高盟友加入美國聯盟的信心。

美國緊抓國際社會共同應對中國問題，形同承認華府力有未逮；這個聯盟能否順利過渡成型，如美國預想達到「公平競爭」以臻「勝過中國」的理想境界，是拜登政府接下來的重大挑戰。

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