「美國政策沒變」 布林肯重申「一中」、不支持台獨
國務卿布林肯(Antony Blinken)26日發表中國政策演說，有關台灣，布林肯重申美國的「一個中國」政策，反對任何片面改變現狀的作為，不支持台灣獨立，期盼透過和平方式解決兩岸問題。
拜登總統23日在訪問日本時，以肯定口吻答覆回應記者「若中國以武力奪取台灣，美國將以軍事力量保衛台灣」的提問，拜登重申一中政策不變、戰略模糊不變。
布林肯說，正如總統所說，「我們的一中政策沒有改變，美國依然致力於我們基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策」。
布林肯表示，美國反對兩岸任一邊片面改變現狀的任何作法，美國不支持台灣獨立，且美國期望透過和平方式解決兩岸問題。
「美國對台海和平穩定有著持久利益。」布林肯表示，根據台灣關係法，美國會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，且維持美國自身的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
布林肯說，台灣是蓬勃的民主政體也是區域的經濟領頭羊，美國享有與台灣強健的非官方關係；美國會在共享利益與價值方面，持續拓展與台灣的合作，美國支持台灣有意義參與國際社會，深化經濟關係。
布林肯表示，美國政策沒有改變，變的是中國，北京迫使台灣切斷邦交、封鎖台灣國際參與空間、解放軍戰機逼近台灣幾乎成家常便飯；種種挑釁的行動與言詞，都嚴重破壞區域穩定，造成誤判風險，以及威脅台海和平穩定。
布林肯表示，維護兩岸和平穩定不僅僅是美國利益，更是國際關注的議題，這對區域和全球安全繁榮穩定至關重要；正如拜登所說，比起刻意衝突更糟糕的是意外衝突，美國負責任地管控這段關係以避免類似狀況。
「我們已將對北京的危機溝通和降低風險措施列為施政優先。」布林肯說，包含台灣在內的各種議題，美國依然致力於與北京一邊強力競爭，一邊密集外交。
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