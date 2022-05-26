18歲買的AR-15步槍：德州槍擊悲劇後的槍械爭論

5月25日，一名婦女在德州槍擊案的守夜活動哭泣。(Getty Images)

案情後續調查：德州 警方追查羅布小學槍擊 案，槍手拉莫斯（Salvador Ramos）5月24日當天進入校園後，便衝進一間教室，將門反鎖後開始向教室裡的學生和老師開槍，所有遇難者都在同一間教室內，除了19名兒童及2名成人死亡外，還有至少17人受傷、目前2名傷者仍情況危急，其中1人是10歲女學童、另1人是拉莫斯的66歲祖母西莉亞（Celia Gonzales）。

調查指出，從拉莫斯進入校園內、到邊境巡邏隊的員警將他擊斃，全程經過40分鐘。目前公共安全部仍在確認拉莫斯的行兇動機；調查人員表示，拉莫斯沒有任何已知的犯罪史或心理健康病史。

18歲的拉莫斯在初中時因口吃遭到霸凌，後來便沒有繼續升學、在快餐店打工。他與祖父母同住，24日當天他在家中朝著祖母的臉開槍導致重傷送醫，隨後開著一輛黑色卡車前往羅伯小學，車子在校外撞入溝渠，於是拉莫斯身穿未裝上防彈板的裝甲背心、手持AR-15步槍步行進入校園行兇，他被擊斃後警方在被撞毀的卡車內發現另一把同款步槍。

拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

拉莫斯今年5月16日滿18歲後，旋即在17日至20日間購買了兩支半自動AR-15式步槍，並在18日購入375發子彈。拉莫斯的祖父雷耶斯（Rolando Reyes）表示，案發前他完全不知道孫子在家裡藏著槍，也對拉莫斯的行兇動機一無所知，他說自己「每天都會和拉莫斯交談」，據他所知，拉莫斯沒有毒品問題、也沒有情緒問題，且拉莫斯也沒有擁槍執照。拉莫斯的同事及鄰居、還有母親的男友則表示對他的印象是「不太與人往來」。

拉莫斯曾發訊息預告犯案：拉莫斯在行兇前半小時，曾透過Facebook向一名居住在德國 法蘭克福的15歲女性網友發出3條私人訊息，第一條他抱怨自己的祖母煩人，表示要射殺祖母、第二條則告訴網友說他向祖母開槍、第三條訊息則寫著他要前往一所小學開火，但沒有提及小學的名字。

該名網友表示，自己和拉莫斯是從5月9日開始透過文字和FaceTime等視訊軟體聊天，他們一起玩過線上遊戲、拉莫斯還說過要去德國看她。

槍枝管制爭論再起：這起槍擊案悲劇讓德州的槍枝管制法律成為輿論焦點，根據現行德州法律，年滿18歲者可合法購買步槍及獵槍。繼拜登在案發後呼籲對抗槍枝遊說團體外，德州民主黨眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）25日在州政府的記者會上厲聲斥責州長艾伯特（Greg Abbott）為首的共和黨人，歐洛克過去就明確呼籲要禁售AR-15步槍，他痛斥艾伯特在預防大規模槍擊案方面做的完全不夠，並表示「我們允許一個18歲的孩子購買AR-15…這完全是錯的！」有受害學童的家屬也表達類似意見。

德州的「擁槍文化」盛行已久，德州的槍枝法也是美國聯邦當中最寬鬆的州之一，艾伯特去年還簽署了多條擴大擁槍權利的法案，如今面對嚴格管制槍枝的呼聲，艾伯特回應，伊利諾州的槍枝管制法律相對嚴格，但最大城市芝加哥「每個周末都有更多人被槍殺」，認為芝加哥、紐約和洛杉磯等大城市的情況顯示，收緊管制無法解決問題。

艾伯特預計將在27日周五出席在德州休士頓舉辦的美國全國步槍協會（NRA）年會，並預定會發表演說，前總統川普和參議員克魯茲（Ted Cruz）也將出席及發言。NRA是美國最有力的遊說團體之一，以憲法第二修正案為立論基礎，積極維護各項擁槍權利。截至25日，NRA仍未回覆有關槍擊案是否影響年會舉辦的詢問，但對於德州槍擊案事件，仍有發布了官方聲明，除了哀悼慰問遇害者與家屬之外，也譴責「這是一起精神錯亂的犯罪行為」。