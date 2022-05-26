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德州槍擊／勇師殉職 女兒悼：沒了您 日子怎麼過

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巧合 罹難教師之夫是警察 前2月才演練槍擊案

編譯郭宣含／綜合25日電
在25日於烏瓦德鎮一個天主教堂舉行的追思會上，羅布小學的一名代課教與一名家長擁抱。(路透)
在25日於烏瓦德鎮一個天主教堂舉行的追思會上，羅布小學的一名代課教與一名家長擁抱。(路透)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)槍擊案中，21名罹難者身分25日陸續公開，19名孩童以及兩名教師成槍下冤魂；其中女教師伊娃．米雷萊斯(Eva Mireles)的警察丈夫魯伊斯(Ruben Ruiz)，兩個月前才在附近高中進行槍擊案演練。

19稚童枉死 父親傷痛憶愛女

隨著死者身分一一披露，許多親屬籠罩在巨大悲傷和恐懼中。10歲女孩賈伊拉．希爾蓋羅(Jailah Silguero)的父親表示，女兒很喜歡上學見朋友，但23日晚上卻罕見表示隔天想待在家。到了24日槍擊案當天一早，她似乎忘記這件事，依舊開心去上學，結果一去不復回。

另一對罹難者是一對感情要好的同班表姊妹潔姬．卡扎雷斯(Jackie Cazares)和安娜貝爾．羅德里格斯(Annabelle Rodriguez)；親戚表示，潔姬外向，兩周前才首次領聖餐，安娜貝爾比較文靜，兩人感情好到讓安娜貝爾在家自學的雙胞胎姊妹感到羨慕。

44歲特教女教師伊娃．米雷萊斯(Eva Mireles)也命喪槍口，巧合的是，她的警察丈夫魯伊斯兩個月前才在附近高中進行槍擊案演練。

槍手也曾是烏瓦德高中學生

魯伊斯是烏瓦德校區的警察之一，他曾在3月22日參加烏瓦德高中槍擊案演練，約莫是他妻子遭謀殺前的兩個月；這名18歲高中生槍手拉莫斯(Salvador Ramos)和魯伊斯都曾是該校學生。

16年退役軍人魯伊斯的臉書照片可見，他與警察同仁在演練中應對槍手的模樣，而地上則有假死的學生。結果兩個月後，這般景象成真，拉莫斯24日下午持槍攻擊校園，最後遭聯邦海關與邊境保護局(CBP)幹員擊斃。

根據烏瓦德警察局臉書頁面貼出的照片，魯伊斯在演練當天，曾在烏瓦德高中餐廳發表槍手突襲校園的講課。

演練照與小學槍擊案多雷同

3月演練照與羅布小學槍擊案頗有雷同之處，照片中有多名學生躺在地上假死。

魯伊斯在烏瓦德出生，他2006年成為警察，當過交通警察、訓練官；他在2018年成為校區警察。

米雷萊斯在羅布小學擔任特教老師17年，她有一名成人女兒；在槍擊案後，網路上可見到米雷萊斯的家庭照，照片中她在長山脈的的頂端，據悉她熱愛登山、騎單車和慢跑等。

根據募款網站GoFundMe活動頁面，羅布小學另一名學生羅佩茲(Xavier Lopez)也在槍擊案中身亡，他的親戚協助羅佩茲父母籌募喪禮費用；截至24日晚間，羅佩茲一家已募得逾1萬元。

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