德州槍手安靜孤僻 友：他曾一刀一刀割傷臉

18歲兇嫌拉莫斯被指孤僻、沈默寡言。(Getty Images)

與吸毒母常爆爭執

德州校園槍擊案18歲槍手拉莫斯(Salvador Rolando Ramos)濫殺無辜、遭擊斃次日，他的祖父和母親都說，拉莫斯「不是暴力的人」，只是很安靜、孤僻。親友則說，拉莫斯曾因口吃遭霸凌 ，性格越變越暴戾，家庭生活也令人擔憂；鄰居和親友都提到，拉莫斯與吸毒的母親關係惡劣，兩個月前他搬去祖母家前，曾有八名警察 前來處理這對母子的口角爭執。

邊境巡邏隊特勤小組24日出動精英部隊趕抵羅布小學緊急支援，兩名幹員受傷，最終將嫌犯擊斃。(路透)

曾用BB槍隨意開槍

從小學就認識拉莫斯的瓦爾迪茲(Santos Valdez Jr.)說，他們本是朋友，但後來拉莫斯舉止怪異，還曾滿臉劃傷地出現在他面前；經他追問，拉莫斯承認是自己「拿刀一刀一刀劃傷自己的臉」；至於原因，拉莫斯只說是「好玩」。瓦爾迪茲說，拉莫斯有時會在晚上和另一位朋友開車兜風，用BB槍隨意向人開槍。

斯蒂芬．加西亞(Stephen Garcia)自稱是拉莫斯八年級時最好的朋友；他說，拉莫斯當年在學校被嚴重霸凌，不管是「透過社群媒體 、遊戲或各種情況，」加西亞說，他曾試圖力挺拉莫斯，但後來他搬家了，拉莫斯「開始變成另一個人，情況越來越糟。」加西亞離開後，拉莫斯輟學，開始穿全黑衣服和大號軍靴，頭髮留得很長。

兇嫌拉莫斯的Instagram帳號照片，顯示他手持一個重武器的彈匣。(Getty Images)

因口吃在校遭霸凌

同學們說，他錯過了很長一段時間的高中時光，今年也無法與他們一起畢業。拉莫斯的表妹米婭(Mia)說，他們一起上中學時，她看到別人嘲笑他的語言障礙；他被欺負後會向祖母抱怨不想回學校，也不愛與人往來。

多位熟悉拉莫斯家庭的人說，拉莫斯的母親吸毒，導致家庭生活動盪。拉莫斯高中同學納迪亞·雷耶斯(Nadia Reyes) 說，兩個月前，拉莫斯在Instagram發出視頻，內容是他向母親大吼大叫、說髒話，還說母親正試圖把他趕出家門，警察也在現場。

住在拉莫斯母親家隔壁的41歲鄰居弗洛雷斯(Ruben Flores)說，曾目睹拉莫斯和他母親爭吵，警察也來過。

打工店：沉默寡言

拉莫斯每周五天會去Wendy’s漢堡快餐店工作，該店晚間經理門德斯(Adrian Mendes)表示，他「大部分時間都沉默寡言，也沒有真正與其他員工往來」。

濫殺無辜 同學震驚

17歲的富茲(Crystal Foutz)也說，拉莫斯會「無故地咄咄逼人」，過去常在網上發布視頻，顯示他拿著槍和刀或接受拳擊和打架訓練。不過即使他行為怪誕，同學們仍對他濫殺無辜深感震驚。

母：兒不是暴力的人

拉莫斯的母親阿德里亞娜·雷耶斯(Adriana Reyes)表示，兒子不是暴力的人，她承認兒子「獨來獨往，沒有多少朋友」，但她否認自己與拉莫斯關係不佳，「我對他的所作所為感到驚訝」。

知情人士說，拉莫斯的確與母親關係緊張，經常打架，兩個月前與母親發生激烈爭吵後，搬去與祖母同住；拉莫斯的祖父、72歲的羅蘭多·雷耶斯(Rolando Reyes)說，他不知道孫子買了兩把步槍，他說拉莫斯的確很安靜，但看不出有暴力傾向。他說，孫子是個安靜少年，大部分時間都獨自呆在房間裡。