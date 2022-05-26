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兒童頭號殺手 美19歲以下死因 槍枝躍居首位

編譯盧炯燊／綜合25日電
槍枝暴力已成為美國兒童的頭號殺手，遠超交通意外、疾病、藥物濫用等原因，德州小學槍擊案便是個最新例子。圖為洛杉磯執法部門繳獲的槍枝。(美聯社)
槍枝暴力已成為美國兒童的頭號殺手，遠超交通意外、疾病、藥物濫用等原因，德州小學槍擊案便是個最新例子。圖為洛杉磯執法部門繳獲的槍枝。(美聯社)

密西根大學一份研究報告指出，槍枝暴力已成為美國兒童的頭號殺手，遠超交通意外、疾病、藥物濫用等原因，德州小學槍擊案正是個最新例子。

該大學的研究人員上月在「新英格蘭醫學雜誌」(New England Journal of Medicine)發表報告表示，在2020年，即新冠疫情大流行的第一年，超過4300名一歲至19歲的兒童青少年死於與槍擊有關的事故，較對上一年激增30%。

也是在這一年開始，槍枝暴力首次超越車禍成為兒童青少年的頭號殺手。在過去20年，槍枝暴力死亡人數持續增加，而死於車禍者則迅速減少，此消彼長下互換頭號殺手的位置。

德州烏瓦德鎮在發生震驚全國的小學校園槍擊案，就是一個最新例子。

研究報告指出，2020年全美有4萬5222人死於與槍枝有關的凶案，創下歷來最高紀錄，其中一歲至19歲者超過4300人。總體而言，因槍枝死亡人數同比增加了13.5%，涉及槍枝的凶殺案同比更大幅增加了33%。

研究人員發現，在2020年，每10萬名美國兒童，約有六人死於槍下，五人死於交通事故。

負責研究的密西根大學副教授戈德斯蒂克(Jason Goldstick)指出，目前沒有強有力的證據，解釋最近槍枝暴力事件增加的任何具體原因。但槍枝暴力機率的大幅上升，有可能成為美國的新常態，在校園也不例外。

其他的研究也有類似結果，例如加州大學戴維斯分校的研究人員發現，在新冠疫情爆發初期，槍枝購買量有所增加，但也沒證據說明買槍數字增加與槍枝暴力案的上升有任何直接關係。

除此之外，戈德斯蒂克的研究也發現，吸毒過量致死的人數也激增，從2019年到2020年幾乎翻了一番，每10萬名兒童裡，超過兩人因此而死，比例高於窒息、癌症和出生時已有缺陷等問題。

類鴉片藥物芬太尼(Fentanyl)在很大程度上是造成濫藥死亡人數激增的原因，洛杉磯加州大學5月初發表的研究發現，類鴉片藥物導致的青少年死亡人數，從2019年的253人激增到2021年的884人，翻了兩倍。

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加州大學 槍擊 車禍

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