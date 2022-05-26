「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

18歲兇嫌拉莫斯被指孤僻、沈默寡言，有時暴戾，曾經自傷。(Getty Images)

德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)24日發生的槍擊 案，造成19名學童及兩名老師死亡，另有17人受傷，其中包括三名執法人員。根據警方調查，所有學生與老師都在同一個四年級教室裡遇難，18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)闖進教室後將門反鎖。拉莫斯後來也是在這間教室被聯邦邊境 巡邏隊(U.S. Border Patrol)幹員擊斃。

兇嫌先槍擊祖母

拉莫斯是高中輟學生，平日與66歲祖母同住。德州公共安全廳廳長麥克羅( Steven McCraw,)說，拉莫斯24日先朝祖母面部開槍，然後駕駛祖母的車輛到羅布小學。祖母中槍後報警，告知警方拉莫斯開車逃逸。

根據德州公安廳調查，拉莫斯開車到羅布小學附近，撞入一道溝裡後，校區聘用的警察們「與槍手交涉」，但未交火，他隨後攜帶一件攻擊型武器進入學校，開槍殺人，所有死難者都在同一間四年級教室。兩名獲報趕抵現場的烏瓦德員警設法進入拉莫斯反鎖的教室時，雙雙中槍。

知情官員透露，邊境巡邏隊特勤小組(Border Patrol tactical unit，Bortac)出動精英部隊趕抵羅布小學緊急支援，卻因教室大門為鋼鐵材質，門框由煤渣磚砌成，幹員一直無法進入教室，還遭到拉莫斯透過門、牆開槍襲擊。

兇嫌拉莫斯的Instagram帳號照片，顯示他手持一個重武器的彈匣。(Getty Images)

教室屍體好幾堆

官員說，精英部隊幹員從羅布小學校長手中取得鑰匙，終於開門進入教室。一名幹員的警盾被拉莫斯開槍打中，另一名幹員則被子彈碎片劃傷，第三名進入教室的幹員則開槍將拉莫斯開槍擊斃。教室裡，遇難學童的屍體堆成好幾堆。

邊境巡邏隊原本就在烏瓦德設有據點，約有80名邊境巡邏隊幹員參與羅布小學槍擊案緝兇。

女孩打911中槍亡

10歲學童艾米瑞‧加爾薩(Amerie Jo Garza)是死亡學生之一。(路透)

就讀四年級的10歲學童艾米瑞‧加爾薩(Amerie Jo Garza)是死亡學生之一。加爾薩的外婆波琳達‧亞羅拉(Berlinda Irene Arreola)對新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)表示，外孫女設法打911電話報警時中槍，當時坐在鄰座的好朋友，全身沾滿加爾薩的鮮血。

亞羅拉說，拉莫斯闖進教室後，開槍之前對老師與學生們說：「你們都死到臨頭了。」她說，拉莫斯看到加爾薩拿起手機，並未把手機奪走或把手機摔壞，而是直接開槍把孩子打死。

遇難學生不到11歲

德州公安廳官員說，所有遇難學生年齡都在11歲以下。

遇害孩童、八歲的Uziyah Garcia。(美聯社)