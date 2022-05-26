作案前30分鐘 德州槍手臉書預告攻擊：我要去小學開槍

造成19名學童及兩名老師死亡的德州小學槍擊案發生次日，紐約自由女神島降半旗紀念遇害的學童與老師。(Getty Images)

造成19名學童及兩名老師死亡的德州 小學槍擊 案，關於槍手行凶的更多細節25日陸續曝光。上周剛滿18歲的槍手拉莫斯(Salvador Ramos)，24日抵達烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)大開殺戒的30分鐘前，曾在臉書 (Facebook)發文寫下攻擊小學的計畫。

針對德州小學槍擊案，拜登總統25日在白宮表示，憲法第二修正案「並非絕對」，可以考慮修正，為擁槍權訂定界限，例如不得持有榴彈砲或特定武器；拜登也說，他近日將與第一夫人前往德州，慰問受到槍擊案打擊的社區民眾。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)25日在記者會上說，拉莫斯是「喪心病狂之人」，「把邪惡帶到烏瓦德」。艾伯特表示，拉莫斯在第一則臉書發文寫道：「我要開槍射擊我祖母。」第二則發文則寫：「我對祖母開槍了。」66歲的希莉亞‧岡薩雷茲(Celia Martinez Gonzales)頭部中槍後跑向對面鄰居求救，後來被送至醫院急救，傷勢雖重，但可望保住性命。

艾伯特說，拉莫斯的第三則臉書發文，發布時間大約是抵達羅布小學之前的15分鐘，內容寫著：「我要去一所小學開槍。」

臉書母公司Meta於25日發表聲明表示，艾伯特在記者會上公布的拉莫斯發文，其實是「一對一的私人簡訊」，槍擊慘案發生之後才被發現；Meta發言人史東(Andy Stone)在推特發文指出：「我們正與警方密切合作，配合調查。」至於拉莫斯私訊發送對象為誰，臉書與Meta均未說明。

拉莫斯的74歲祖父雷耶斯(Rolando Reyes)25日接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，他與妻子都完全不知道孫子竟然買了兩把槍。

他說：「我不知道他有槍，如果我知道的話，一定會向警方通報。」雷耶斯有重罪前科，法院裁定住處不得持有槍械。他也說，事發當時他剛好不在家，接到鄰居電話通知，才知道妻子遭到槍擊。

拉莫斯因為家裡無線上網服務被母親切斷，母子爆發口角，後來拉莫斯便搬去與祖父母同住。

雷耶斯說，拉莫斯5月16日滿18歲時，祖母特地帶他到蘋果蜂(Applebee's)餐廳吃飯慶生，沒想到後來拉莫斯因為手機帳單與祖母發生爭執，24日竟對祖母開槍，再到小學行凶。

拉莫斯在距離祖父母家約10分鐘車程的「綠洲內陸」(Oasis Outback)運動器材店，購買了兩支AR-15半自動步槍以及375發子彈，做為自己18歲的生日禮物。拉莫斯在社交平台Yubo上傳購槍收據顯示，其中一支「丹尼爾防衛」(Daniel Defense，DD)槍，單價1870元。

羅布小學學生在25日的追思儀式上，舉著寫有死去師生名字的紙牌，表達哀思。(路透) 烏瓦德鎮居民25日舉牌，要人們勿忘那些槍下冤魂。(Getty Images) 當地居民25日聚集在羅布小學門口，為死去的師生禱告。(路透)