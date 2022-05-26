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拜登將赴德州弔念…川普2天後仍赴槍枝協會演說

編譯林梅婕╱綜合25日電
拜登總統25日在白宮表示將赴德州探視慰問遭槍擊慘案的羅布小學社區。(美聯社)
拜登總統25日在白宮表示將赴德州探視慰問遭槍擊慘案的羅布小學社區。(美聯社)

拜登25日表示，計畫過幾天與第一夫人一起前往德州，慰問受到槍擊案打擊的社區民眾。他說，「作為一個國家，我認為我們都必須支持他們，」他說。 「而且我們必須問，當我們以上帝的名義，此時去做必需要做的事。」

拜登25日在白宮的明州非裔佛洛伊德命案兩周年，簽署警政改革行政令之際表示，「對這種濫殺情況，真是厭惡透頂。他表示，大家有共識的控槍立法，不一定會阻止每天發生慘劇，但是一定會有正面影響，而且不會衝擊到憲法第二修正案。

前總統川普也對受害者及家屬表示哀悼，並稱「此刻永遠不會被遺忘」；不過25日他仍宣布出席全國槍枝協會(NRA)27日舉辦的年度大會上發表演說。

川普在他的社群媒體「真實社群」(Truth Social)上發文表示：「此時此刻，美國需要真正的領導者和解決方案，而不是政客和黨派之爭，我也會在德州全國槍枝協會年會的演說上堅持我的承諾。同時，我們將一同為受害者、他們的家屬以及全國哀悼祈禱，一起度過難關。」

針對德州小學槍擊案，川普也寫道：「當我昨天看到德州小學發生如此大規模的槍擊，我的大腦很難再思考其他事情。感謝執法人員展現智慧和英勇的付出，也為這起事件中失去摯愛的人們致上哀悼。我無法用任何文字形容這起慘劇，但這一刻永遠不會被遺忘。」

今年的NRA年會將在休士頓舉辦，德州州長艾伯特(Greg Abbott)和德州國會參議員克魯茲(Ted Cruz)也預計將會出席；不過「每日郵報」(DailyMail)表示，雖然已與川普、艾伯特和克魯茲的發言人聯繫，不過並未取得回覆。

NRA長年來反對任何形式的槍枝受到政府管制，也表態今年的期中選舉支持艾伯特連任；該協會執行長拉皮耶(Wayne LaPierre)更曾經大讚艾伯特是「努力不懈的擁槍權捍衛者」。

羅布小學槍擊案發生的前一天，該協會才在推特上對川普的出席進行宣傳：「距離川普總統到NRA年度大會上演說的日子只剩幾天了，這也將會是他第六度發表演說！」

拜登總統25日在白宮表示將與第一夫人吉兒(左)赴德州探視慰問遭槍擊慘案的羅布小學...
拜登總統25日在白宮表示將與第一夫人吉兒(左)赴德州探視慰問遭槍擊慘案的羅布小學社區。(美聯社)

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