德州槍案記者會 艾伯特政敵鬧場 喊「槍案都是你的錯」

德州民主黨州長候選人歐洛克(右)25日到現任共和黨州長艾伯特(左)等官員說明羅布小學槍擊慘案的會場，鬧場抗議，當場被保安請出會場。(路透)

德州 烏瓦德市(Uvalde)24日爆發校園槍擊 案，導致19名孩童、兩名教師死亡的悲劇，全美檢討限槍法案聲浪再起，但作為長久以來忠貞共和黨支持者的德州，推行限槍令難度頗高；事實上，就在烏瓦德校園槍擊案發生的一年前，州長艾伯特(Greg Abbott)才簽署槍枝持有權擴大法案。

民主黨 籍德州州長候選人歐洛克(Beto O'Rourke)25日闖入艾伯特的槍擊案記者會現場，指控槍案會發生都是艾伯特的錯，並稱此案「完全可預知和防範」。

艾伯特州長去年6月間，簽署州議會通過的七項議案，包含持槍不需請領執照，且公共場所攜槍亦不需事先申請許可。

然而，24日校園槍案爆發後，艾伯特的公開發言全然未提及州政府是否考慮進一步加強槍枝管制，因此支持限槍令的政壇人士及民間團體，對於德州幾乎不設限的槍枝所有權規範抨擊力道愈發猛烈。

年底將與艾伯特角逐德州州長的歐洛克25日就到艾伯特在羅布小學(Robb Elementary School)的記者會上說：「都是你的錯，在你決定做點什麼之前，類似的悲劇只會不斷發生，必須要有人站出來為孩子做點事，否則他們會繼續被殺。」

歐洛克的鬧場雖然未在現場得到太多的支持，台上台下均有人譴責他中斷記者會，隨後歐洛克在警方的護送下被請出場。

支持槍枝管控利益團體「美國無槍」(Guns Down America)執行董事沃斯基(Igor Volsky)也將槍案原因歸咎於艾伯特；沃斯基說：「像艾伯特這種試圖以『支持槍枝』騙選票的人，手上沾滿了受害者的鮮血，對他們而言，相對於他們的政治野心和對權力的渴望，人民的生命顯然無足輕重。」

德州民主黨州長候選人歐洛克(右)25日到現任共和黨州長艾伯特(左)等官員說明羅布小學槍擊慘案的會場，鬧場抗議，當場被保安請出會場。(路透)