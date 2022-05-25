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「我們正在做什麼？」美參議員懇求同僚通過控槍措施

編譯周辰陽／即時報導
美國德州尤瓦爾迪市羅伯小學24日發生槍擊事件，至少19名學童和2名成人命喪槍下。康乃狄克州聯邦參議員墨菲（圖）隨即在議場發表慷慨激昂的演說，懇求參院同僚制定槍枝改革措施。路透 / SENATE TV
美國德州尤瓦爾迪市羅伯小學24日發生槍擊事件，至少19名學童和2名成人命喪槍下。康乃狄克州聯邦參議員墨菲（圖）隨即在議場發表慷慨激昂的演說，懇求參院同僚制定槍枝改革措施。路透 / SENATE TV

美國德州尤瓦爾迪市（Uvalde, TX）的羅伯小學（Robb Elementary School）24日發生槍擊事件，至少19名學童和2名成人命喪18歲兇嫌拉莫斯（Salvador Ramos）的槍下。康乃狄克州聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）隨即在議場發表慷慨激昂的演說，懇求參院同僚制定槍枝改革措施。

每日郵報報導，民主黨籍的墨菲當選參議員之前，曾是康州第5國會選區的聯邦眾議員，十年前的桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案就發生在他的選區內。尤瓦爾迪市羅伯小學發生槍擊，傳出14名孩童與1名教師遭到射殺後，墨菲就走進參院議場，絕望地懇求共和黨籍國會議員，通過可以杜絕如此暴行的法律。

墨菲指出，「14個孩子現在死於德州的一所小學，我們正在做什麼？我們正在做什麼？就在一名槍手走進雜貨店槍殺非裔美國人顧客不過幾天之後，我們手上有了另外一樁桑迪胡克事件，我們正在做什麼？！」

墨菲說，「當孩子們為他們的性命逃跑時，我們什麼都不做。我們正在做什麼？如果沒要解決和這一樣存在的問題，你們為什麼要在這裡？這並非在所難免，這些孩子並非運氣不好，這種事情只發生在這個國家，別的地方沒有」。

墨菲接著說，「我在此於這個議場懇求，真的手腳並用跪下來，並懇求我的同僚們，在這裡找到一條前進的道路，通過讓此事不太會發生的法律」。

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