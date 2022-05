「我們正在做什麼？」美參議員懇求同僚通過控槍措施

美國德州 尤瓦爾迪市(Uvalde, TX)的羅伯小學(Robb Elementary School)24日發生槍擊 事件,至少19名學童和2名成人命喪18歲兇嫌拉莫斯(Salvador Ramos)的槍下。康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)隨即在議場發表慷慨激昂的演說,懇求參院 同僚制定槍枝改革措施。

每日郵報報導,民主黨籍的墨菲當選參議員之前,曾是康州第5國會選區的聯邦眾議員,十年前的桑迪胡克小學(Sandy Hook)槍擊案就發生在他的選區內。尤瓦爾迪市羅伯小學發生槍擊,傳出14名孩童與1名教師遭到射殺後,墨菲就走進參院議場,絕望地懇求共和黨籍國會議員,通過可以杜絕如此暴行的法律。

墨菲指出,「14個孩子現在死於德州的一所小學,我們正在做什麼?我們正在做什麼?就在一名槍手走進雜貨店槍殺非裔美國人顧客不過幾天之後,我們手上有了另外一樁桑迪胡克事件,我們正在做什麼?!」

墨菲說,「當孩子們為他們的性命逃跑時,我們什麼都不做。我們正在做什麼?如果沒要解決和這一樣存在的問題,你們為什麼要在這裡?這並非在所難免,這些孩子並非運氣不好,這種事情只發生在這個國家,別的地方沒有」。

墨菲接著說,「我在此於這個議場懇求,真的手腳並用跪下來,並懇求我的同僚們,在這裡找到一條前進的道路,通過讓此事不太會發生的法律」。

