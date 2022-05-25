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策畫暗殺前總統布希 伊拉克男被捕 曾打算助ISIS入境美

記者顏伶如／綜合報導
前總統布希。(美聯社)
前總統布希。(美聯社)

根據法院紀錄，住在俄亥俄州哥倫布市(Columbus)的伊拉克籍男子希哈布(Shihab Ahmed Shihab Shihab)涉嫌參與策畫暗殺前總統布希(George W. Bush)，24日已被聯邦調查局(FBI)恐怖主義打擊小組探員逮捕。

法院紀錄指出，聯邦調查局已對52歲的希哈布追蹤調查長達一年。調查人員發現，希哈布打算將伊斯蘭國(ISIS)恐怖組織成員偷渡入美，對布希展開秘密暗殺行動。

希哈布2020年抵達美國之後，曾住在哥倫布市及印第安納波利斯(Indianapolis)。兩名司法機關官員24日指出，布希人身安全並未遭受任何危險。

布希幕僚長福特(Freddy Ford)發表聲明說：「布希總統對美國特勤局(US Secret Service)、司法機關及情報單位，都具有無比信心。」

希哈布持觀光簽證入境美國，2021年3月向美國政府申請政治庇護，案件仍待審。希哈布預計27日出席拘留聽證。

前總統布希。(路透)
前總統布希。(路透)

在24日簡短提訊中，希哈布面臨兩項重罪起訴：協助外籍人士入境美國謀利、幫助與教唆行刺布希總統的謀殺計畫；若被定罪，可能坐牢20年。另外，希哈布觸犯移民法規，最高面臨10年有期徒刑。

由於希哈布並非美國公民，根據法律規定，他有權要求法院通報伊拉克駐美使領館，但希哈布婉拒這項安排。

從2021年4月起，聯邦調查局透過兩名線民與希哈布溝通，希哈布透露打算將六名伊拉克籍人士從墨西哥邊境偷渡入美，成功偷渡一人的報酬便高達數萬元。

法院紀錄顯示，到2021年秋季，希哈布與線民談話內容裡，則提到布希在達拉斯的住家與德州私人牧場的維安情形。至於刺殺布希的動機，希哈布則說，覺得布希應為許多伊拉克民眾喪命負責，也要為伊拉克整個國家崩解而負責。

希哈布還說，希望能親自參與行刺布希的實際行動，覺得任務非常光榮，也不在乎是否因此送命。

法院紀錄顯示，希哈布曾詢問線民能否取得可以裝在M-16突擊步槍槍管的榴彈發射器。

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