德州小學槍案／限槍講了9年無進展 民主黨砲轟共和黨

2012年12月14日，康乃狄克州牛頓市一名19歲青年襲擊珊迪虎克小學，槍殺20名一年級學生及六名教職員，是近十年來的重大槍擊案之一。圖為案發後警方護送家長和孩童離開。(美聯社)

近來校園槍擊 案頻傳，讓槍枝管控議題再度浮上檯面；德州24日又發生一起造成至少19名孩童與兩名成人死亡的重大槍案，然而國會限槍法案卻從2012年珊迪虎克(Sandy Hook)小學槍案至今遲遲沒有任何進展，使許多民主黨 議員面對槍案的情緒從「哀悼」變成「憤怒」，重話砲轟共和黨人。

康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員 墨菲(Chris Murphy)24日表示：「我們花了這麼多的時間參選，好不容易成為國會議員，但隨之而來的不是國泰民安四海昇平，而是一連串的槍擊案，作為國會議員的我們，到底在幹嘛？」

相對於民主黨人的憤怒，共和黨人仍四兩撥千斤，說現階段的重點是協助被害人走出陰霾，不是立法；德州共和黨籍聯邦眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)說：「無辜的孩子成為暴力事件的受害者，令人心碎，我將與所有人一同面對」，全然未提及立法限槍的可能。

自14日紐約州水牛城發生超市槍擊案後，即讓槍枝管控議題再度浮上檯面；但華盛頓郵報報導，10年前奪走20條學童性命的珊迪虎克小學槍擊案後，幾乎要催生的控槍法案尚且鎩羽而歸，如今又發生重大槍擊案能帶來怎樣的實質進展，恐怕是難以期待。

珊迪虎克小學槍擊案於2012年12月14日發生後，前總統歐巴馬曾說要「動用一切權力」避免大規模槍擊案，面對政治上的反對聲音，兩名高調擁槍的聯邦參議員：民主黨的曼欽(Joe Manchin)及共和黨的圖米(Patrick Toomey)曾達成協議，起草一部兩黨版本的控槍法案。

儘管消息人士表示，當時的副總統拜登在歐巴馬宣示控槍後，與家長、學者、官員、軍警、民間組織等開過不下200次會議，也制定出控槍藍圖，與參議員通話；但是當時主導法案的是曼欽及圖米，讓一名前民主黨籍參議員幕僚向華郵表示，拜登根本「無能至極」，其角色就是個「笑話」。

儘管兩名參議員已盡力在兩黨，以及擁戴持槍權及主張嚴格控管槍枝等聲音取得折衷，但是法案依然於2013年在參院以54票對46票而遭到否決。

「曼欽-圖米方案」之稱的控槍法案版本失敗，被歐巴馬形容成「華府可恥的一日」後，國會再也無法通過任何相關的實質性法案。