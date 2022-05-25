德州小學19童、2成人遭槍殺 18歲槍手被邊防員擊斃

槍擊事件發生後，部分學童被緊急疏散。(美聯社)

德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)24日驚傳美國至今死傷人數第二多的槍擊 案，至少19名學生及兩名成人遭到槍殺；單獨作案的槍手是就讀烏爾瓦德高中的18歲學生拉莫斯(Salvador Ramos)；他在入校一間間教室開槍濫射後，於現場設置屏障與邊防人員槍戰，最後遭擊斃。

這是2012年康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary)發生槍手殺害20名兒童及6名成人以來，美國最致命的小學校園槍擊事件。

甫結束亞洲行程的拜登 總統，在返回華府途中致電德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示，聯邦政府將為此可怕案件提供州長需要的任何協助。白宮為此降半旗表示哀悼。剛結束亞洲訪問行程的拜登總統，24日晚間返回白宮之後兩小時，便針對德州小學槍擊案對全國人民發表談話；拜登情緒激動說道：「我們的擔當在哪裡？」他說，民選官員應該要有勇氣抗拒擁槍團體的遊說。

艾伯特下午在記者會中表示，槍手拉莫斯先在家中開槍打了自己的祖母，然後開卡車至羅布小學校外，車子撞毀後，帶著一把手槍和可能還有一把步槍，進入校內濫射。

未透露姓名的執法官員稱，槍擊約自當地上午11點32分開始，附近一名邊境巡邏人員未待支援就衝進學校，與拉莫斯展開槍戰，最後打死了設置屏障的拉莫斯。該巡邏員雖也受到槍傷，但沒有生命危險。

拉莫斯出生在北達科他州，是住在距聖安東尼奧以西約85哩的烏瓦德鎮拉丁裔社區居民；官方並未立即透露行凶動機。凶嫌祖母已被直升機送至醫院救治。

拉莫斯展開槍擊以前，曾在社群媒體Instagram貼出他的突擊步槍照片，並標記一名他幾乎不認識的女孩，暗示自己計畫發動攻擊；他寫道：「我有一點秘密想告訴你。我標記你，你要感激。」她則回答說：「不，這只是很嚇人而已。我幾乎不認識你，你卻在一張有槍的照片中標記了我。」

德州參議員古鐵雷斯(Roland Gutierrez)說，拉莫斯的社群媒體充斥著他在18歲生日時合法購買的槍枝照片。

烏瓦爾德紀念醫院證實，兩名兒童在抵達時已死亡，至少有13名兒童在急診室接受治療，還有一名45歲男子輕傷；聖安東尼奧大學醫院也證實，收治了一名兒童目前情況不明，還有一名66歲婦女情況危急。

羅布小學全校有600名學生，學校地點位於墨西哥邊境以東60哩、聖安東尼奧以西80哩。學校90%的學生是西語裔，有約70名教師，受害學生年齡介於7到11歲之間。

槍擊發生當天，全校學生舉行了慶祝活動，學生並獲頒學年結束證書。槍擊事件發生後被人拍下的視頻顯示，許多學童的母親狂奔向校園，希望接走孩子。

這是今年迄今為止最致命的大屠殺，也是2018年佛羅里達州帕克蘭市馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)校園槍擊案導致17名師生死亡以來，最致命的校園槍擊事件。

拜登在晚間的演講中說，原本希望當上總統之後，不會再有校園槍擊案發生，不必再因為校園槍擊而發表談話，「結果卻再一次發生了槍擊屠殺」。

拜登在身穿黑色洋裝的第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)陪同下，於白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)發表全國演說表示：「德州烏瓦德，一所小學。漂亮、天真的二年級、三年級及四年級學生。還有數十名目睹事件發生的幼齡兒童，眼睜睜看著他們的朋友喪命。」

他說，受到這起槍擊影響的家長們，從今以後人生永遠改變；他希望全國人民為家屬禱告，「讓家長們與遇害學生的手足們，能夠在黑暗底下獲得堅強力量」。

24日槍擊事件發生後，拜登總統下令白宮降半旗，哀悼死難者。(Getty Images) 18歲槍手、當地烏瓦德高中學生拉莫斯已被警方擊斃。(截圖自ABC News畫面) 心急如焚的家長在學校附近的市政中心等待孩子的消息時，幾乎精神崩潰。(路透)