美：一中政策沒有改變 台灣人可放心美國會履行承諾

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）24日表示，美國的「一個中國」政策和對台海和平穩定的承諾都沒有改變，美國也會根據台灣關係法 提供台灣足以自我防衛的軍事手段，美國持續履行承諾，台灣人應該可以放心。

普萊斯在例行記者會伊始就答覆有關美國總統拜登 23日在日本東京所說，若中國以武力奪取台灣，美國將軍事介入保衛台灣；拜登當時也說，美國對台政策沒有改變，將持續致力於支持台海和平穩定，確保不會片面改變現狀。

拜登24日回應記者時，否認美國長期奉行的戰略模糊政策已經終結；戰略模糊指的是美方刻意不表明中國武力犯台時是否會派兵援台。

普萊斯表示，正如拜登所說，美國對台政策沒有改變，將持續致力於支持台海的和平穩定，過去如是，現在亦然；美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策 ，以及對台海和平穩定的承諾，均未改變。

普萊斯表示，台灣人應該可以放心，美國將持續信守並完整履行根據台灣關係法所做的承諾，美國會在與一中政策保持一致的狀態下落實。

普萊斯也提到，中國資深官員屢次試圖在中方的簡報會和聲明中扭曲美國政策，中方指美國奉行北京的一個中國原則，這是錯的。

「一中原則和一中政策不同。」普萊斯表示，美國致力信守基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，這項長期政策立場沒有改變，這是相當敏感的政策問題，美國的措辭相當謹慎精確，敦促中國停止扭曲美國政策以及美國資深官員的說法。

拜登24日在日本東京參加美日印澳四方安全對話（Quad）領導人峰會，中國與俄羅斯軍機同日執行聯合巡航演習，被認為劍指以美國為首的聯盟；普萊斯表示，這項行動很可能是北京與莫斯科提前講好的，加上俄羅斯對烏克蘭的侵略等種種作為，展現了中俄聯合聲明所述「友好沒有止境、合作沒有禁區」的夥伴關係依舊活躍。

普萊斯表示，美國持續就防衛與嚇阻與日本和南韓密切合作，威嚇美國盟友與夥伴只會強化其集體成果。