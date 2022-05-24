「戰略模糊」政策調整？拜登：中若動武 美將保衛台灣

拜登總統23日在東京回答記者提問時說，若中國出兵台灣，美國將軍事介入。(Getty Images)

拜登 總統23日在東京以肯定口吻回應記者「若中國以武力奪取台灣，美國將以軍事力量保衛台灣」的提問，他也說，這是美國做出的承諾，在俄羅斯入侵烏克蘭 後，保衛台灣的擔子更重。

拜登此言一出，媒體在報導中競相質疑拜登調整美國政府長期的「戰略模糊」政策，白宮立即澄清對台政策不變，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）也在記者會表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，拜登重申此政策並強調美國對台海和平穩定的承諾。

面對記者追問會不會在台海發生衝突時派兵馳援台灣，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）並未正面回應，他說，美國有各種高度機密的應變計畫，他屆時會及時向總統和奧斯丁提出建議。

北京不滿美言論：堅決反對

中國外交部發言人汪文斌說，中方對美言論強烈不滿和堅決反對，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，「不要站在14億中國人民對立面」。

拜登與日本首相岸田文雄 在東京會談後共同舉行記者會，有記者詢問拜登，美國不願介入烏克蘭衝突，「但若台灣也發生類似狀況，你願意以軍事力量保衛台灣嗎？」拜登說，「是的。」

記者再次追問確認拜登立場，他答覆：「這是我們的承諾」，「我們同意『一個中國』政策，但認為台灣可以被以武力奪取的想法很不當，將擾亂整個區域，並形成又一件類似的烏克蘭事件」。

拜登說，「因此，這個擔子更重了。」

拜登表示，中國近年加強對台軍事挑釁，「現在派軍機飛得（離台灣）這麼近，還有他們採取的所有動作，是在故意冒險」。

拜登在談到台海問題時，首先就說美國對台政策沒有改變，將持續致力於支持台海和平穩定，確保不會片面改變現狀；但他兩度肯定口吻回應記者的提問，令人質疑美國長期奉行的戰略模糊政策將面臨調整，亦即美方刻意不表明北京武力犯台時是否會派兵援台。

白宮否認改變對台政策，官員答覆記者稱「正如總統所言，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾，還重申了我們根據台灣關係法向台灣提供自衛軍事手段的承諾。」

台重申自我防衛 謝美守諾

岸田文雄表示，美日兩國在台灣議題的基本立場不變，強調台海和平穩定重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的因素，兩國呼籲以和平方式解決兩岸問題。

岸田文雄表示，如俄羅斯侵略烏克蘭般，片面以武力改變現狀的行為在印太地區是不可容忍的；岸田文雄並未進一步談到若中國武力犯台將如何應對。

對美日的支持，台北總統府、外交部、國防部重申自我防衛的決心，並感謝美國堅守對台灣的承諾。

拜登在東京說，如果中國出兵台灣，美國將軍事介入。圖為部署在印太地區的美軍航母戰鬥群。(美聯社) 拜登在東京說，如果中國出兵台灣，美國將軍事介入。圖為美軍第二攻擊旅載著標槍飛彈演習。(Getty Images) 拜登在東京說，如果中國出兵台灣，美國將軍事介入。圖為美軍航母上的戰機。(歐新社)