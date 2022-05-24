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烏細密戰術遏俄入侵 台灣學習「不對稱作戰」抗中

記者張聲肇／綜合報導
多年來台灣一直加強自衛能力，圖為台北雙十節遊行展示的美製愛國者防空飛彈。(美聯社)
多年來台灣一直加強自衛能力，圖為台北雙十節遊行展示的美製愛國者防空飛彈。(美聯社)

路透(Reuters)報導，台灣各界密切研究俄烏戰爭中，俄羅斯軍隊大量使用精準飛彈，烏克蘭如何運用細密的戰術，抵抗軍力遠大於它的敵軍，從中學得教訓，以備不時之需，因為對岸的中共政權，有朝一日可能實現武力攻台的威脅。

路透說，台灣總統蔡英文提倡「不對稱作戰」策略，例如運用機動運載的飛彈，讓部隊更靈活，讓敵軍更難攻擊。台灣國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤說，烏克蘭也運用同樣的概念，以機動武器遏阻俄國部隊。

擔任政府中國政策顧問的馬振坤說：「烏克蘭軍方完全運用不對稱作戰概念，運用得非常有效，目前為止成功阻擋了俄國的攻勢。」

馬振坤說，台灣的軍隊也積極採行不對稱作戰概念，例如自行研發輕型的肩射紅隼反裝甲火箭(Kestrel anti-armor rocket)，供近距離作戰之用；他並指出：｢從烏克蘭的表現看，我們對自己的武器更有信心。」

台灣也在發展能直接深入中國的飛彈。國防部3月宣布，今年將倍增飛彈產量到500枚，包括雄風2E型的升級版，和可以擊中內陸目標的雄勝(Hsiung Sheng)地面攻擊飛彈。

當然，和烏克蘭比起來，讓台灣更易防守的是海峽天塹。戰略家說，中國要武力收復台灣，得先集結數十萬軍隊、裝備和船艦，台灣很容易就事先偵測出來，預作防備，並對來犯的機鑑，用飛彈予以痛擊。

國防安全研究院副研究員蘇紫雲說，中國軍隊要登陸台灣，得先跨越海峽，比起俄軍侵入烏克蘭，「風險大得多。」

至於各方爭辯多時，一旦中共犯台，美軍是否跨海協助台灣抵抗的問題，民進黨立委羅致政說，俄國侵入烏克蘭不久，拜登政府就派出高階前官員訪問團赴台，應可掃除「美國不可靠」的疑雲。他認為這是對中國以及台灣人民同時表示，「美國是可以信任的國家。」

拜登訪問東京時，更史無前例的確切表示，如果中國攻台，美國將軍事援助台灣抵禦外侮，「這是我們做過的承諾。」

台灣是全球半導體業的重鎮，這也是它和烏克蘭不同一點，它希望自己在地緣政治和科技產業供應鏈上的重要地位，可以獲得比烏克蘭更多的國際聲援。

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