前國務卿季辛吉：台灣不能成為美中的「談判中心」

前國務卿季辛吉說，美國和中國都該避免在台灣問題上角力。(路透)

美中關係正常化推手、美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）23日透過視訊在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇表示，華府和北京 應試圖避免將台灣置於美中緊張關係的中心，並指全球兩大經濟體避免直接衝突符合國際和平的利益。

美國總統拜登 23日在東京表示，若中國武力犯台，美國將以軍事力量保衛台灣，白宮官員火速澄清對台政策不變，仍引發北京反彈；季辛吉是在拜登談話後不久發表演說。

美國新聞媒體CNBC報導，季辛吉在論壇表示，美國不應使詐（by subterfuge）或漸進發展類似「兩個中國」的解決方式，他也建議中國對此持續耐著性子。

季辛吉表示，美中應避免直接衝突，且台灣不能成為美中談判的中心；澳洲 金融評論報（Australian Financial Review）報導，季辛吉在會中表示，聚焦台灣勢必導致局勢陷入軍事範疇，季辛吉形容這將是「第一次世界大戰」模式，讓人們陷入衝突。

季辛吉表示，談判的核心議題應為美中討論會影響敵對關係的原則，以及至少為合作努力提供一些空間。

「對全球集體和平和美中而言，降低彼此敵對關係是重要的。」季辛吉表示。

季辛吉重申，美中雙方都需要固守已經實施半世紀的「一個中國」架構。

即將歡度99歲生日的季辛吉，在1970年代扮演密使訪問中國，為時任總統尼克森訪問中國以及美中關係正常化鋪路。

季辛吉去年底接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示，不認為中國在未來10年會以武力入侵台灣，但絕對可能尋求削弱台灣的地位；他也呼籲美中最大目標應該是避免衝突。