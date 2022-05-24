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拜登再提軍事保台 又失言？美戰略模糊立場轉變？

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(左)訪東京，會談後與日本首相岸田文雄發表共同聲明，重申台海和平穩定的重要性。(美聯社)
拜登總統(左)訪東京，會談後與日本首相岸田文雄發表共同聲明，重申台海和平穩定的重要性。(美聯社)

正在日本訪問的拜登總統，記者會上答覆詢問時，再次重提先前說詞─美國有義務防衛台灣。華盛頓郵報分析，拜登態度透露美國可能做出比長期以來遵守政策更進一步的動作，但每次拜登談話之後，白宮則忙著澄清，強調美國官方政策並未改變。

華郵指出，拜登發言然後白宮澄清的狀況多次出現，已讓人越來越難以接受，實際情形可能是拜登失言，畢竟拜登講錯話已有不少前例，或者華府對台海問題採取的「戰略模糊 」立場，出現了不一樣且暗示著大事不妙的轉變。

美用詞改變 恐捲台海爭端

報導分析，拜登談話可能透露不祥之兆的原因在於，美方可能研判台海衝突極可發生，因此公開談話才會出現用詞改變，從另一個角度看來，美國高層官員公開談話使用類似用詞，還可能讓美國因此捲入台海爭端。

在23日的日本記者會上，拜登被問到如果中國企圖強行將台灣納入控制，美國是否將有軍事介入時回答：「這是我們做過的承諾。我們同意一中政策，但以武力達到目的，絕非可行之道。」拜登表示，願動用武力防衛台灣，美國將與其他國家一同確保中國不會對台動武。拜登還說，中共軍機靠近台灣，是在台海玩火。

2021年10月，媒體記者對拜登發問說道，中國剛完成極音速飛彈測試，美國是否在軍事方面與中國並駕齊驅，是否承諾保護台灣。拜登回答時說，兩個問題的答案都是「會的」。他也表示，如果中國攻打台灣，美國會協助防衛台灣，「這是我們的承諾」。

2021年8月，拜登接受媒體詢問時說：「我們對第五條款(Article Five)做出神聖承諾，如果有人侵略或對我們的北約(NATO)盟邦採取行動，我們將會反擊。」他接著說：「我們對日本也是一樣，對南韓，對台灣也是一樣。」

台灣關係法 未提軍事干預

根據1979年台灣關係法，美國將確保台灣擁有充分資源足以自衛，但未保證中國如果侵略台灣，美國將展開軍事干預。

華郵分析，拜登曾任參院外交委員會主席，對於「軍事介入」定義的拿捏，絕對非常清楚。

2001年間，當時身為參院外交委員會主席的拜登，便曾批評當時的總統布希(George W. Bush)發表美國承諾防衛台灣的言論時，說詞過於強硬；布希被媒體問到是否願意全力出動美軍防衛台灣時回答：「不惜一切。」

當時拜登批評布希的發言形同對台灣做出「令人吃驚的新承諾」；拜登也說：「我們的戰略模糊政策現在似乎變得模稜兩可了，這可算不上讓問題得到改善。」

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