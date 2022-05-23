我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

編譯李京倫／報導
美國總統拜登23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）
美國總統拜登23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）

美國總統拜登23日說，如果中共犯台，美國將軍事介入。紐約時報指出，這讓現場美國官員驚訝。

拜登與日相岸田文雄舉行峰會，在會後共同記者會上，有記者詢問：「你因為顯而易見的原因不願意軍事介入烏克蘭衝突，那麼如果真的到了這個地步，你願意軍事介入保衛台灣嗎？」拜登回答，「是的。」（Yes.）而記者繼續追問，「你確定？」（You are?）拜登回答：「這是我們作出的承諾。」（That's the commitment we made.）

紐時指出，拜登毫無預警表態，也沒說明何謂軍事介入，令部分在場美國官員感到驚訝，沒有料到他會對武力護台展現出如此未加掩飾的決心。事實上，美國長久以來持續警告中國不要對台動武，但對於美國在中國犯台情況下援台力道會有多大，通常態度模糊。

白宮稍早緊急向記者發出聲明指出：「正如總統所說，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾，還重申了我們根據台灣關係法向台灣提供自衛軍事手段的承諾。」

➤➤➤被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
拜登 一中政策 白宮

上一則

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾

延伸閱讀

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾
報喜不報憂？衰退陰影 拜登主打經濟光明面

報喜不報憂？衰退陰影 拜登主打經濟光明面
拜登稱願軍事介入保台 白宮重申美對台政策不變

拜登稱願軍事介入保台 白宮重申美對台政策不變
環時：美國總統拜登訪日行程 嗆中更露骨

環時：美國總統拜登訪日行程 嗆中更露骨

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

2022-05-17 11:14
南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

2022-05-18 10:04
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01
加州一處台語教會發生槍擊案，造成一死五傷，事發時牧師與會友、牧師娘共同制服槍手，畫面經由台灣的長老教會系統流出。（圖／長老教會會友群組）

加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光

2022-05-16 19:26

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案
科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫