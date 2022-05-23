拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
美國總統拜登23日說，如果中共犯台，美國將軍事介入。紐約時報指出，這讓現場美國官員驚訝。
拜登與日相岸田文雄舉行峰會，在會後共同記者會上，有記者詢問：「你因為顯而易見的原因不願意軍事介入烏克蘭衝突，那麼如果真的到了這個地步，你願意軍事介入保衛台灣嗎？」拜登回答，「是的。」（Yes.）而記者繼續追問，「你確定？」（You are?）拜登回答：「這是我們作出的承諾。」（That's the commitment we made.）
紐時指出，拜登毫無預警表態，也沒說明何謂軍事介入，令部分在場美國官員感到驚訝，沒有料到他會對武力護台展現出如此未加掩飾的決心。事實上，美國長久以來持續警告中國不要對台動武，但對於美國在中國犯台情況下援台力道會有多大，通常態度模糊。
白宮稍早緊急向記者發出聲明指出：「正如總統所說，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾，還重申了我們根據台灣關係法向台灣提供自衛軍事手段的承諾。」
➤➤➤被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾
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