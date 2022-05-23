2022大財損 全美國民財富迄今縮水逾5兆 年底恐達9兆元

今年以來經濟下滑，估計全美民眾財富損失達5兆元以上。圖為曼哈頓中城的超高豪華公寓。(Getty Images)

美國家庭與企業過去兩年歷經新冠肺炎疫情仍累積巨額財富，聯準會 (Fed)預估，2020年初起至2021年，全美家庭賺進38兆元，累計總額達到破紀錄的142兆元；但就在國民學習與新冠病毒共存，並恢復疫前開銷之際，卻赫見恐怖新威脅；摩根大通(JPMorgan Chase)估計，全美國民財富今年起縮水至少5兆元，至年底可能達到9兆元。

市場信心崩盤 聯準會籲民眾抑制開支

彭博(Bloomberg)報導，最富有的美國人首當其衝，由於股票、加密貨幣和金融資產大幅下跌，億萬富翁的身價自峰值減少近8000億元；此外，利率飆升擾亂房市，影響中產與工人階級的家庭資產。

前述種種導致信心崩盤，但這也是設計使然；為抵銷40年來的高通膨，聯準會需要國人抑制開支，即使這得付出經濟放緩的代價。

紐約證交所交易員注視股市動態。(歐新社)

維吉尼亞州的待售房屋。(Getty Images)

保險箱內的金條和金幣。(歐新社)

回歸正常很痛 財富衝擊將拖累成長

Oakworth資本銀行(Oakworth Capital Bank)首席經濟學者諾瑞斯(John Norris)說：「經歷2021年如夢似幻的一年後，回歸正常很痛，這會比實際上感覺更糟。」

史坦普500指數 (S&P 500)今年已跌18%，那斯達克100指數(Nasdaq 100 Index)下挫27%，彭博加密貨幣指數(Bloomberg index of cryptocurrencies)重挫48%。

裴洛里(Michael Feroli)為首的摩根大通經濟學者20日在備忘錄中寫道，今年的財富衝擊將拖累成長。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)及其同僚預期，今年會出現經濟發展遲緩的情況，部分決策者已稱之為「2022大財損」(Great Wealth Drop of 2022)。

億萬富豪在2020年到2021年間是最大贏家，如今幾乎人人都有虧損。

彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)顯示，全球500大鉅富的每日身價，自去年11月以來蒸發1兆6000億元，其中受害最深的是美國富豪，自財富頂峰以來減少7970億元。

最有錢的最慘 馬斯克 身價蒸發達41%

全球最富裕的「特斯拉」(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)受害最深，他的身價在去年11月以來超越3400億元，迄今縮水41%或1391億元；全球第二富豪、亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)則自財富頂峰縮水39%、損失827億元。

金字塔頂端0.001%的財富縮水稍微緩和社會不平等，但對許多擔心美國社會不平等擴大的人們來說，並稱不上安慰。

喬治城大學(Georgetown University)金融市場與政策教授蕾娜·阿格瓦(Reena Aggarwal)說：「相對感覺(relative sense)是會縮小不平等，絕對感覺(absolute sense)是大家都受苦。 」