2022大財損 全美國民財富迄今縮水逾5兆 年底恐達9兆元
美國家庭與企業過去兩年歷經新冠肺炎疫情仍累積巨額財富，聯準會(Fed)預估，2020年初起至2021年，全美家庭賺進38兆元，累計總額達到破紀錄的142兆元；但就在國民學習與新冠病毒共存，並恢復疫前開銷之際，卻赫見恐怖新威脅；摩根大通(JPMorgan Chase)估計，全美國民財富今年起縮水至少5兆元，至年底可能達到9兆元。
市場信心崩盤 聯準會籲民眾抑制開支
彭博(Bloomberg)報導，最富有的美國人首當其衝，由於股票、加密貨幣和金融資產大幅下跌，億萬富翁的身價自峰值減少近8000億元；此外，利率飆升擾亂房市，影響中產與工人階級的家庭資產。
前述種種導致信心崩盤，但這也是設計使然；為抵銷40年來的高通膨，聯準會需要國人抑制開支，即使這得付出經濟放緩的代價。
回歸正常很痛 財富衝擊將拖累成長
Oakworth資本銀行(Oakworth Capital Bank)首席經濟學者諾瑞斯(John Norris)說：「經歷2021年如夢似幻的一年後，回歸正常很痛，這會比實際上感覺更糟。」
史坦普500指數(S&P 500)今年已跌18%，那斯達克100指數(Nasdaq 100 Index)下挫27%，彭博加密貨幣指數(Bloomberg index of cryptocurrencies)重挫48%。
裴洛里(Michael Feroli)為首的摩根大通經濟學者20日在備忘錄中寫道，今年的財富衝擊將拖累成長。
聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)及其同僚預期，今年會出現經濟發展遲緩的情況，部分決策者已稱之為「2022大財損」(Great Wealth Drop of 2022)。
億萬富豪在2020年到2021年間是最大贏家，如今幾乎人人都有虧損。
彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)顯示，全球500大鉅富的每日身價，自去年11月以來蒸發1兆6000億元，其中受害最深的是美國富豪，自財富頂峰以來減少7970億元。
最有錢的最慘 馬斯克身價蒸發達41%
全球最富裕的「特斯拉」(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)受害最深，他的身價在去年11月以來超越3400億元，迄今縮水41%或1391億元；全球第二富豪、亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)則自財富頂峰縮水39%、損失827億元。
金字塔頂端0.001%的財富縮水稍微緩和社會不平等，但對許多擔心美國社會不平等擴大的人們來說，並稱不上安慰。
喬治城大學(Georgetown University)金融市場與政策教授蕾娜·阿格瓦(Reena Aggarwal)說：「相對感覺(relative sense)是會縮小不平等，絕對感覺(absolute sense)是大家都受苦。 」
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