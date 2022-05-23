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貓食也喊缺 4州漸售完 又是供應鏈害的

編譯陳韻涵／綜合22日電
繼嬰兒配方奶之後，多州也出現貓食短缺。(美聯社)
繼嬰兒配方奶之後，多州也出現貓食短缺。(美聯社)

新冠肺炎疫情期間領養貓的人數大增，但疫情導致的供應鏈問題如今卻讓貓糧嚴重短缺。

美國廣播公司(ABC news)報導，伊利諾州、北卡羅來納州、明尼蘇達州和蒙大拿州的貓糧逐漸售罄，產業內部人士認為這是因為全球供應鏈短缺、鋁罐減產，以及調味火雞、土雞和鴨肉產量減少的緣故。  

維吉尼亞州阿靈頓的「美國飼料行業協會」(American Feed Industry Association)監督事務主任露易斯‧卡爾德伍德(Louise Calderwood)說：「貓飼主可能買不到習慣購買的口味，但量販營養食物並未短缺。」

卡爾德伍德告訴「華盛頓時報」說：「我知道貓很挑食且可能喵喵叫抗議更換口味或品牌，但其實在各消費區間都還有品質不錯的替代選擇。」

產業內部人士表示，去年衝擊罐裝狗糧的相同問題，今年影響到貓糧。

阿靈頓Unleashed寵物店銷售經理瑪塔西亞‧布朗(Martasia Brown)說：「罐裝貓糧的影響最大。」 

布朗表示，店裡重新訂購Tiki Cat、法國皇家(Royal Canin)，以及Science Diet貓罐頭，但幾周來都未能補到充足數量。

密西根沃爾希學院(Walsh College)金融學教授凱恩(Sam Kain)則表示，通膨導致產品漲價，寵物店的囤貨成本太高。

Trader Joe's連鎖雜貨店上月基於「持續性的問題導致斷貨」，停賣四款罐裝貓糧和兩款罐裝狗糧。

消費者研究平台Attest統計，19%的國民在疫情期間領養寵物。 

分析師表示，避疫封鎖期間大量領養貓的趨勢，變相施壓貓糧市場。

布朗史東社會經濟研究所(Brownstone Institute for Social and Economic Research)所長塔克(Jeffrey Tucker)說：「這顯然是避疫封鎖的後果，且是意料之外的例子；經濟比人們想像的還要脆弱，兩年多來的政策已證明我們所知的日常生活很悲慘。」

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疫情 供應鏈 維吉尼亞州

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