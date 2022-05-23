原料漲、訂單減… 57%中小企業看壞明年經濟

新冠疫情持續至第三年，許多中小企業已經撐不下去。圖為曼哈頓時報廣場一家餐館生意冷清，店內大部分是空枱。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)主導的一項月度中小企業調查顯示，現在有57%中小企業看壞明年經濟狀況，高於4月的42%；顯示在通膨、供應鏈危機、缺工、利率上升等因素影響下，對美國的經濟前景展望轉趨悲觀，已是新冠疫情 爆發初期以來最黯淡的時候。

5月的調查顯示，57%中小企業看壞明年經濟狀況，12%認為將會轉好，28%認為將持平，這是2020年4月新冠疫情衝擊初期以來最黯淡的數字，如果從年減的數字來看，也是2020年4月、5月以來最大；此外，61%的中小企業預期明年營收 能夠成長，也低於2020年5月的79%。

一家泡菜加工廠業主就表示，原料成本上漲一半，加上玻璃罐缺貨已經惱人，如看不到曙光的隧道，現在又注意到銷售開始放緩，令她「甚為不悅」；一家金屬加工廠執行長也說，過去客戶可能會添購一整車的金屬製品，但現在採購量可能只剩半輛車。

一家寢具製造商執行長表示，由於成本高漲，公司的淨利潤率從疫情前的25%驟降至5%；一位家政公司業主則說，去年她預計今年營收可成長11%，但現在她認為只會成長5%至8%左右。

相較於大企業，中小企業通常對經濟狀況特別敏感；儘管如沃爾瑪(Walmart)等大型零售商同樣因為通膨而讓營收成長疲軟，也注意到消費者開始縮手，但是大企業有更充裕的現金流抵禦衝擊，也能開出更具競爭力的薪資已招聘更多人手。

高盛(Goldman Sachs)4月的調查顯示，88%的中小企業表示自今年初迄今，招聘困難的問題仍在惡化或是沒有改善；人力資源商ADP的數字也顯示，員工數50人以下的小企業就業 人員數，在今年2月、4月間甚至呈下滑態勢。

甚至就業市場熱絡的情勢也有不好的徵兆，例如一間裝修商業主表示，他大力招聘員工幾個月後，決定在上周暫停招聘。

該名業主表示，今年公司的銷售成長率預計將從去年的40%降至15%，而且在最近六到八周內，業務也有逐漸冷卻的跡象，也許到今年底前就看不到成長，這讓他決定暫停招聘，先觀望三到四個月，已確定屆時將是人力不足還是過剩。