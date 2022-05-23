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報喜不報憂？衰退陰影 拜登主打經濟光明面

編譯潘勛／綜合22日電
新冠疫情持續至第三年，許多中小企業已經撐不下去。圖為曼哈頓一家商店掛出「停業」標示。(歐新社)
新冠疫情持續至第三年，許多中小企業已經撐不下去。圖為曼哈頓一家商店掛出「停業」標示。(歐新社)

通膨居高不下，聯準會升息因應，故失業可能升高，經濟成長可能減緩甚至衰退，這些前景在在令拜登政府頭痛不已，華爾街日報認為面對期中選舉，拜登團隊採用主打經濟光明面的策略；白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)認為經濟經歷最強勁復甦後，接下來將進入較穩定而有韌力的成長期。

期中選舉效應 鎖定經濟正面消息

華爾街日報22日，11月要舉行期中選舉，政治辯論大多集中在經濟成長強勁、就業機會大增的正面消息，與通膨殺傷一切的負面消息，兩者孰輕孰重；最近一些經濟觀點浮現，警告2023年經濟可能下行，讓接下來經濟預測愈發錯綜複雜。

通膨逼近40年新高，消費者信心可能減退，加上俄羅斯侵略烏克蘭帶來的負面影響，讓拜登及其團隊大傷腦筋；共和黨砲轟行政當局，說新冠疫情期間，政府祭出景氣振興方案，接下來物價上揚時卻未能抑制。參院共和黨領袖麥康諾指出，全國家庭財力枯竭，都是拜登及民主黨掌控白宮、國會之故。

拜登及政府經濟團隊堅稱，目前經濟態勢極佳，能抵禦多重挑戰，例如就業市場活絡，失業率逼近50年最低；政府正採行的策略，是改善民眾對經濟的看法，提振消費者信心及開支。

拜登反嗆共和黨「只會出張嘴」

這種策略包括拜登增加國內行程，四處宣傳經濟的光明面，還有政府百般努力想平抑物價；拜登另指出，自己的全盤經濟政策，與共和黨的相比差異極大；共和黨只會出張嘴，但無益於對抗通膨，甚至想向尋常人家加稅。

白宮：處於轉型 將穩定成長

白宮經濟顧問狄斯22日上有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目表示，前段時候是國家現代史上最強勁的復甦期，目前經濟處於轉型，接下來要進入較穩定、成長有韌性、對家家戶戶都好的時期。

最近看衰接下來經濟的聲浪大作，而萬物皆漲，讓拜登施政滿意度掉到最低，但狄斯不以為然，認為相形世界其他國家，美國狀況最好，準備最足，可以度過眼前局勢，讓經濟復甦發展下去。

另位白宮經濟事務顧問伯恩斯坦(Jared Bernstein)指出，經濟面吹起逆風沒錯，但全國家庭有實力撐過逆風，不少重要經濟指標均支持這項說法。

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