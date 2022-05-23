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嬰兒奶粉來了 自德空運抵印州 不直送超市

編譯陳韻涵／綜合22日電
一架空軍C-17運輸機緊急從德國基地運回35噸嬰兒配方奶，農業部長威薩克(左一)在印地安納波利斯機場迎接。(美聯社)
一架空軍C-17運輸機緊急從德國基地運回35噸嬰兒配方奶，農業部長威薩克(左一)在印地安納波利斯機場迎接。(美聯社)

德國空運進口的35噸嬰兒配方奶粉22日抵達印第安納州印第安納波利斯(Indianapolis)，以解決全美配方奶粉短缺的問題，首批貨運足夠2萬7000名過敏嬰幼兒喝一周。白宮經濟委員會(NEC)主任狄斯(Brian Deese)將配方奶粉供應短缺的問題歸咎於供應源頭太過單一，應開放更多業者製造特殊配方奶粉。

空軍從歐洲運來嬰兒配方奶，立即交由物流業者配送。(Getty Images)
空軍從歐洲運來嬰兒配方奶，立即交由物流業者配送。(Getty Images)

拜登政府官員起初表示，透過「空運配方奶行動」(Operation Fly Formula)從歐洲進口的處方籤配方奶粉將配送到全美需求最強勁的地區，隨後改口說首批商品不會直接上架販售，因為這些配方奶粉是專為對牛乳蛋白過敏的嬰幼兒所設計的配方。

這批配方奶粉在瑞士蘇黎世生產，先用卡車運到德國，再裝進空軍C-17運輸機轉運美國。

一架空軍C-17運輸機緊急從德國基地運回35噸嬰兒配方奶，農業部長威薩克(右)在...
一架空軍C-17運輸機緊急從德國基地運回35噸嬰兒配方奶，農業部長威薩克(右)在印地安納波利斯機場迎接。(美聯社)

農業部長威薩克(Tom Vilsack)22日在印第安納波利斯接機，稱這些配方奶粉足夠給9000名嬰兒和1萬8000名幼兒喝一周。 

醫療院所、藥局優先

威薩克說：「這是很大量的特殊配方奶粉，給有過敏兒的家長使用，這些孩子不能喝一般的配方奶粉。」

拜登政府官員早前表示，第一批從歐洲進口的配方奶粉將送往需求最急切地區的醫院、診所、藥局和家庭照護機構。

這批配方奶粉是「雀巢健康科學」(Nestle Health Science)配方奶粉，包括Alfamino嬰兒與Alfamino幼兒奶粉。

雀巢：商品陸續配送

雀巢發言人則說，「部分商品將在未來幾天配送，其他則將在標準品質檢測程序完成後，進入供應鏈。」

拜登22日推文寫道：「各位，我很興奮告訴你們，第一批『空運配方奶行動』的超過7萬磅奶粉抵達印州，團隊夜以繼日把安全的配方奶粉送到有需要的每個人手上。」

白宮首席經濟委員會主任狄斯接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說，「 22日的行動是『空運配方奶行動』的一環，本周會有更多載運嬰兒配方奶粉的貨機抵達，我們將加速達成目標。」

白宮：製配方奶應開放

得知聯邦緊急從歐洲運來嬰兒配方奶，家長和衛生從業人員齊聚機場等候。(美聯社)
得知聯邦緊急從歐洲運來嬰兒配方奶，家長和衛生從業人員齊聚機場等候。(美聯社)

被問到政府為何需要介入空運進口配方奶粉時，狄斯把問題歸咎於市場整併(market consolidation)。

狄斯說：「這個問題觸及我們可以讓經濟中存在更多競爭，讓更多業者提供這類配方奶粉，不讓單一廠商獨占供應鏈。」

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