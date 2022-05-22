「挫折又心碎」…早產兒父親 駕車1000哩「找奶」

嬰兒配方奶缺貨，有父親駕車1000哩為早產女嬰買配方奶粉。圖為麻州婦女抱著商店限購的三罐嬰兒配方奶。(Getty Images)

華盛頓州 父親耶內特(Mac Jaehnert)上周駕車1000哩，尋找給早產女嬰用的特殊營養配方奶粉，道盡全國受嬰兒配方奶粉短缺影響的家長焦慮心境。

耶內特21日告訴「有線電視新聞網」(CNN)，「令人挫折、心碎，且對已經克服許多事情的嬰兒形成不必要的挑戰。」

他自述找遍華盛頓州富國市(Richland)及其周遭地區，遍尋不著亞培心美力針對低體重嬰兒專用的「心美力」(Similac) Neosure配方奶粉。

耶內特推文說，女兒麥肯齊(MacKenzie)去年12月比預產期提早三個月出生，體重僅2磅5.7盎司，出生後在新生兒加護病房住了100多天。

耶內特的妻子艾蜜莉(Emily)擔心，女兒若無法適應新的營養配方奶粉，可能會在已經落後的生長曲線圖表中落後更多。

嬰兒配方奶粉缺貨危機迫使拜登 政府下令，用軍機加速進口外國配方奶粉。

耶內特夫婦表示，他們的遭遇廣為人知後，幸運獲得其他人捐贈的奶粉，他們也呼籲其他人捐配方奶粉給食物銀行，因應各地的緊急需求。

南卡羅來納州 大學醫學院(MUSC)兒童醫院發言人克爾(Carter Coyle)表示，至少有四名嬰兒因為配方奶粉短缺引起併發症而送醫，其中一人因其體質無法適應替代奶粉而送醫，另一人則因照顧者混和既有配方奶粉而引起礦物質不平衡的情況。

臨床營養師呼籲家長遵守美國小兒科學會(AAP)的指示，不要稀釋或試圖自行製造配方奶粉。

田納西州孟斐斯(Memphis)幸福兒童醫院醫師表示，曾有一名嬰兒和一名學齡前幼兒分別因為不適應替代配方奶粉而住院，嬰兒住院約一周後在17日出院，學齡前幼兒4月收治迄今仍住院。

嬰兒配方奶粉短缺影響各地家長，包括那些無法或選擇不親餵的母親，以及因為醫療缺陷而無法適應替代營養來源的幼兒。