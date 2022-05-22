亞培CEO：6月初配方奶全力復產 設500萬元補救基金
全國嬰兒奶粉缺貨，亞培藥廠(Abbott)今年初大規模召回產品是主要原因之一；亞培執行長福特(Robert Ford)投書「華盛頓郵報」，向外界道歉之餘，也捍衛當時決定的正確性，並承諾6月底的產能將可恢復到產品召回之前的水準，還要出資建置500萬元的基金，幫助受此事件影響的家庭。
福特在投書中說：「過去幾個月來，公司員工及外界都在承受壓力，因此我要向所有因為我們自願召回產品，導致全國嬰兒奶粉缺貨而感到失望的家庭說聲對不起。」而對於出現因無法取得抗過敏奶粉EleCare而需住院的嬰兒，更是「悲劇性而令人心碎」的消息，他跟同仁都感到「五內俱焚」。
今年2月，有四名嬰兒感染罕見而嚴重的病菌，其中兩名嬰兒死亡，這些嬰兒的共通點是都曾經使用過亞培密西根州廠房的奶粉，讓亞培大規模召回產品；但是到4月，調查結果卻顯示廠房不存在感染這些嬰兒的病菌。
不過福特在投書中表示，當時的決定是「正確的」：「在嬰幼兒的健康問題上，我們不會冒險」，而且廠房確實也發現「不能容忍」的病菌，「我們沒有達到為自己公司設下的高度期望。」
福特在投書中表示，亞培將為此事建置500萬元的基金，優先用於支付因無法取得EleCare而受到影響的家庭的醫療及生活支出，而EleCare也將是產線復產時，優先生產的產品。
福特表示，為解決燃眉之急，亞培已經將位於俄亥俄州哥倫布的成人營養品產線改裝成開罐即喝的配方奶，並協調空運將數百萬罐愛爾蘭廠房的嬰兒奶粉送到美國。
福特還說，受影響的產線目前已得到復產批准，預計6月初就能恢復投產，屆時產線將全力運作，預計到6月底之後，嬰兒奶粉供應就能回到1月產品召回之前的水準。
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