亞培CEO：6月初配方奶全力復產 設500萬元補救基金

嬰兒配方奶主要供應商亞培在密西根州的生產工廠。(路透)

全國嬰兒奶粉缺貨，亞培藥廠(Abbott)今年初大規模召回產品是主要原因之一；亞培執行長福特(Robert Ford)投書「華盛頓郵報 」，向外界道歉之餘，也捍衛當時決定的正確性，並承諾6月底的產能將可恢復到產品召回之前的水準，還要出資建置500萬元的基金，幫助受此事件影響的家庭。

福特在投書中說：「過去幾個月來，公司員工及外界都在承受壓力，因此我要向所有因為我們自願召回產品，導致全國嬰兒奶粉缺貨而感到失望的家庭說聲對不起。」而對於出現因無法取得抗過敏奶粉EleCare而需住院的嬰兒，更是「悲劇性而令人心碎」的消息，他跟同仁都感到「五內俱焚」。

今年2月，有四名嬰兒感染罕見而嚴重的病菌，其中兩名嬰兒死亡，這些嬰兒的共通點是都曾經使用過亞培密西根州 廠房的奶粉，讓亞培大規模召回產品；但是到4月，調查結果卻顯示廠房不存在感染這些嬰兒的病菌。

不過福特在投書中表示，當時的決定是「正確的」：「在嬰幼兒的健康問題上，我們不會冒險」，而且廠房確實也發現「不能容忍」的病菌，「我們沒有達到為自己公司設下的高度期望。」

福特在投書中表示，亞培將為此事建置500萬元的基金，優先用於支付因無法取得EleCare而受到影響的家庭的醫療及生活支出，而EleCare也將是產線復產時，優先生產的產品。

福特表示，為解決燃眉之急，亞培已經將位於俄亥俄州 哥倫布的成人營養品產線改裝成開罐即喝的配方奶，並協調空運將數百萬罐愛爾蘭廠房的嬰兒奶粉送到美國。

福特還說，受影響的產線目前已得到復產批准，預計6月初就能恢復投產，屆時產線將全力運作，預計到6月底之後，嬰兒奶粉供應就能回到1月產品召回之前的水準。