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寶寶不哭…軍機緊急自德空運150萬罐嬰兒配方奶抵美

編譯陳韻涵／綜合21日電  
42歲的媽媽Erika Aguerrido買到幾罐嬰兒配方奶，萬分欣喜。(Getty Images)
42歲的媽媽Erika Aguerrido買到幾罐嬰兒配方奶，萬分欣喜。(Getty Images)

拜登政府為解決國內嬰兒配方奶粉短缺的問題，下令國防部調派運輸機執行「空運配方奶行動」(Operation Fly Formula)，從歐洲加速出口配方奶粉到美國，首批來自德國的31噸雀巢(Nestle)嬰兒奶粉21日降落印第安納州；拜登當天也簽署「2022取得嬰兒配方奶粉法案」(Access to Baby Formula Act of 2022)，確保弱勢家庭取得嬰兒配方奶粉。

拜登總統下令國防部運輸機執行「空運配方奶行動」，從德國等地加速進口配方奶粉，21...
拜登總統下令國防部運輸機執行「空運配方奶行動」，從德國等地加速進口配方奶粉，21日已有31噸嬰兒食品運抵美國，運往印第安納州等地。(路透)

拜登下令國防部執行空運行動

白宮官網指出，拜登援引「國防生產法」(Defense Production Act)提高國內嬰兒配方奶粉產能，並下令國防部執行「空運配方奶行動」，加速進口配方奶粉；這些因應前述任務進口的嬰兒配方奶粉，將會以246個棧板運送，若以八盎司一罐的量來計算，相當於150萬罐，包括專為對牛乳蛋白過敏的嬰幼兒所設計的配方。

白宮表示，首批從德國拉姆施泰(Ramstein)空軍基地出發的132個棧板的雀巢嬰幼兒配方奶粉21日抵美；未來幾天還會有114個棧板(pallet)的嘉寶(Gerber)含鐵配方奶粉運抵美國。

麻州雀兒喜市的民眾20日在街上大排長龍，購買嬰兒配方奶。(Getty Image...
麻州雀兒喜市的民眾20日在街上大排長龍，購買嬰兒配方奶。(Getty Images)

進口奶優先供應特殊需求嬰兒

白宮官員說：「目前進口的配方奶粉，將優先提供給有特殊醫療需求的對象。」

拜登原本要求國防部利用商務包機方式，從歐洲運送配方奶粉來美，但白宮稱本周末沒有閒置的客機可調配，遂下令出動空軍軍機執行首批「空運配方奶行動」任務。

從外國進口的配方奶粉終於運抵美國，可望緩解因亞培(Abbott)密西根州史特爾吉斯(Sturgis)工廠桿菌汙染引起的奶粉荒危機；危機出現以來已有多名嬰兒因為飲用替代配方奶粉引起過敏反應而住院，小兒科醫師警告，這場危機恐怕會更嚴重，南卡羅來納州、田納西州和喬治亞州都有嬰兒不適應配方奶粉而住院的情況。

拜登簽法案 確保弱勢家庭取得配方奶

除了派機加速從國外進口配方奶粉外，拜登也簽署「2022取得嬰兒配方奶粉法案」法案，確保弱勢家庭在奶粉危機中可取得奶粉。

這項立法是因應新冠肺炎疫情時代，政府擴大補助低收入戶家庭「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(WIC)的一環，WIC計畫涵蓋全美半數的嬰兒配方奶粉配額，也是全美最大的配方奶粉消費對象。

每一個州都有單一的配方奶粉製造合約，提供相關產品給婦女、嬰兒和兒童營養補充計畫(WIC)補助對象，他們只要持兌換券到合約店家就能換取奶粉。

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