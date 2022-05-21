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美軍援烏克蘭M777榴彈砲 媒體揭缺少準確度輔助電腦

編譯周辰陽／即時報導
美國ABC新聞20日報導，美國軍援烏克蘭的M777火砲並未配備提高效率與準確度的先進電腦系統，五角大廈也沒有否認此事。圖為烏軍13日發布據稱頓巴斯前線部隊發射M777榴彈砲影像。路透 / EYEPRESS Images
美國ABC新聞20日報導，美國軍援烏克蘭的M777火砲並未配備提高效率與準確度的先進電腦系統，五角大廈也沒有否認此事。圖為烏軍13日發布據稱頓巴斯前線部隊發射M777榴彈砲影像。路透 / EYEPRESS Images

美國ABC新聞20日報導，根據他們掌握到的消息，美國提供烏克蘭的數十門火砲系統並未配備提高效率與準確度的先進電腦系統。

美國援助烏克蘭的M777 155公厘榴彈砲（The M777 155mm howitzers）現在正被烏軍運用於對抗俄羅斯的戰爭，五角大廈並未否認火砲是在沒有電腦的情況下提供的，但稱已收到來自烏方關於「精確與十分有效」武器的「正面反應」。

這股樂觀情緒得到一位要求不具名受訪的烏克蘭政治人物附和，但該政治人物也對火砲沒有裝上數位電腦系統表達沮喪。

報導指出，隨著俄羅斯持續在烏克蘭東部的攻勢，火砲目前正在激烈戰鬥發揮重要作用。要是數位電腦系統裝到榴彈砲上，將有助於操作武器的砲組人員快速和精確測定目標。沒有電腦系統的榴彈砲也能利用計算擊中目標所需角度的傳統方式精確開火，但現代化電腦系統可以排除人為錯誤的可能性。

美方軍援烏克蘭火砲並未加裝數位瞄準技術的原因不明。五角大廈向ABC新聞表示，「出於操作安全原因」，不會討論個別元件。

另據Politico報導，拜登政府迄今也持續拒絕烏方提供美製MLRS長程火箭發射系統的要求。

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