蓋洛普：52%美國民眾自認中上或中產階級

蓋洛普民調機構發布的年度社會階層認同調查顯示，52%的民眾認為自己屬於中上或中產階級。圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

蓋洛普(Gallup)民調 機構19日發布的年度社會階層認同調查顯示，52%的民眾認為自己屬於中上或中產階級；顯示新冠疫情 對民眾的社會階層認知改變幅度不大，另一方面，2008年金融風暴 之後「消失的中產階級」，依然不復見。

蓋洛普將社會階層分為五個階級：上層、中上、中產、中下、下層；而今年度的調查顯示，美國2%的民眾認為自己屬上層階級，其他四個階級的認同度依序為：中上的14%、中產的38%、中下的35%、下層的11%。

蓋洛普不在調查的時候為五個社會階層下定義，只憑受訪者的感覺為之。

52%的民眾認為自己屬於偏上的中上或中產，46%的民眾認為自己屬於偏下的中下或下層，這個數字自2019年來並無太大變化，顯示新冠疫情並未顯著改變對民眾的社會階層認知；惟自2018年以來，認為自己屬於偏上與偏下的民眾人數差距愈來愈接近，當時偏上與偏下分別為55%對42%。

但不論如何，2008年的金融風暴已顯著改變民眾的認知，而且迄今依然如此；因為2002年至2005年間，認為自己社會階層偏上的民眾都超過六成，但是2008年金融風暴後，認為自己社會階層偏上的比率從61%降至52%，認為自己偏下的比率則從36%上升到45%，在2012年至2015年間，認為自己偏上與偏下的比率甚至幾乎快要相等。

美國大多數家庭的收入狀況，依然不會與中等收入水平相差太多，但現在愈來愈多人認為自己屬於中下或下層階級；這可能是因為當前社會的階級隔閡感已不若以往那麼明顯，或發現自己不論如何工作，似乎都很難滿足他們心中所思、認為中產階級應該要有的生活開銷。

至於認為自己屬上層階級者，這20年來的比率一直都很穩定，大約都在2%左右；此外，年長者、政治傾向為民主黨者、擁有研究所以上學歷的民眾，對自己的社會階層認同也很穩定，受到金融風暴的影響較少。

34歲至54歲民眾、非白人族裔、政治傾向為共和黨者，在金融風暴之後，認同自己屬於中上或中產階級的比率下降則尤其明顯。