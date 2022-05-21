熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

史坦普500股指(S&P 500)20日一度跌入熊市，標誌就算美國經濟不致衰退，熊市恐已難避免。圖為紐約證券交易所。(歐新社)

史坦普500股指(S&P 500)20日一度跌入熊市 ，儘管以反彈作收，但在當前多項不利消息面的交織影響下，就算經濟不致衰退，熊市恐已難避免；而從過往歷史來看，慘澹經營不會永遠持續下去，但會困擾市場好幾個月，該如何取捨恐怕仍應依自身財務狀況做決定。

股市從近期高點下挫逾20%時，即可稱為落入熊市：20日收盤後，史坦普500指數 漲幅不到0.1%，較今年1月3日的高點下滑18.7%，且在該交易日內一度觸及熊市。

至於道瓊指數(Dow Jones)目前較近期高點低15%，那斯達克指數(Nasdaq)更早已落入熊市，較去年11月下旬高點低逾29%。

進入熊市後，如果股市再度反彈逾20%，市場就會認為熊市已告結束。

史上最快速的落入熊市發生在2020年2、3月間，當時由於對新冠疫情的恐慌，讓史坦普500指數在一個月內下跌34%；而從當前趨勢看，大盤跌入熊市恐已難避免，這對疫情之後湧入的新興投資者來說，可能還是頭一次看到股市多頭的趨勢真正被逆轉。

高通膨環境將促使聯準會提高利率，此舉有讓經濟陷入衰退的風險，俄烏戰爭及中國新冠封鎖讓通膨及經濟前景更加惡化，是股市下跌主因；事實上，就算經濟最終不會衰退，但聯準會將重心從促進金融市場轉向應對通膨，也會讓資金流向債市等處，而讓股市不復過去兩年的蓬勃。

按照過往法則，股市進入熊市後又逢經濟衰退，股市平均會走跌35%，若經濟不衰退，則平均走跌24%；二戰以來最嚴重的熊市發生在2007年後的金融風暴，當時史坦普500指數下滑幅度高達57%。

平均來說，二戰以來的熊市在觸及低谷前會走跌13個月，然後在27個月後重新升回前次高點，而且下跌的速度與最終下跌的幅度通常呈反比；此外，史上持續最長時間的熊市於二戰前的1942年3月結束，當時的熊市持續了61個月。

至於步入熊市後，投資人是否該脫手股票 ；理財學者指出，拋售股票只是在止血，但也同時在拋棄未來的潛在收益，因此通常只有在急需用錢的情況下，才會建議拋售股票。

畢竟綜觀美股歷史，尚未出現過無法回補損失的熊市，而且熊市剛結束，甚至在熊市期間，股票也有大漲的機會；但也應量力而為。