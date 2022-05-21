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各國紛禁農產出口 食品喊漲 運費上揚是關鍵

記者張聲肇／綜合報導
全球第二大小麥生產國印度突然暫停小麥出口，吹起「糧食保護主義」號角，標誌搶糧世界大戰開打。圖為印度艾哈邁達巴德的農民儲運小麥。(路透)
全球第二大小麥生產國印度突然暫停小麥出口，吹起「糧食保護主義」號角，標誌搶糧世界大戰開打。圖為印度艾哈邁達巴德的農民儲運小麥。(路透)

各國相繼禁止主要農產品出口，進一步推高食品價格，其中印度禁止大麥出口的衝擊，已在糧食市場顯見，農經專家擔心，農產品供應短缺的範圍將擴大。

美國勞工部說，美國糧食的通膨率已達40年高點，僅4月消費者食物價格就飆升9.4%，這是1981年來最大的年增率；肉類、家禽、魚類和蛋類的價格也分別比去年同期勁揚14%以上，更是1979年以來，漲得最凶的一個月。

印度上周末宣布禁止麥類出口，冬季小麥價格立即上揚8%，直到18日才稍見趨緩。印度此舉之所以造成全球市場波動，因為「歐洲穀倉」烏克蘭正遭兵燹，農業生產驟停，農糧供應緊張。

農業部研究員、世界糧食展望會主席傑卡諾斯基(Mark Jekanowski)說，本來大家以為印度可填補烏克蘭戰爭造成的供應短缺，「今年看來不太可能了」。

俄國侵烏戰爭已邁入第12周，烏克蘭官員互呼籲全世界注意烏國庫存充裕，卻被俄國軍隊擋住出海港，無法運到世界各地的問題。

經濟學家提醒，糧食價格由許多國家、眾多供應商共同在全球商品市場決定，不能把單一出口被禁問題和價格上揚直接畫上等號。

蒙大拿州立大學農經教授史密斯(Vincent H. Smith)說，印度禁止麥類出口，總體而言，會帶動價格上揚，但除了短期的過度驚慌反應，實際上的衝擊「很小很小」。

他說，比麵包價格更值得擔憂的是石油價格和運輸成本，因為這涉及把小麥運到輾麥廠、把麵粉送到麵包商手裡、把麵包運到超市、以及讓貨上架的整個過程。他說：「所謂『食物價格通膨』，很大一部分是影響勞工成本的通膨，尤其是高能源價格造成的通膨。」

北達科他州農業背景深厚的前參議員海特坎普(Heidi Heitkamp)讚同這樣的分析；她說，美國人不愁買不到糧食，但所有商品的運輸成本上升，導致基本商品價格上揚，這才是問題所在。

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