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史指一度觸熊 股市前景黯淡…道指跌8周 大蕭條以來最慘

編譯洪毅／綜合20日電
史坦普500股指(S&P 500)20日一度跌入熊市，標誌就算美國經濟不致衰退，熊市恐已難避免。(美聯社)
史坦普500股指(S&P 500)20日一度跌入熊市，標誌就算美國經濟不致衰退，熊市恐已難避免。(美聯社)

美國股市史坦普500指數(S&P 500)20日一度跌入熊市，儘管終場以非常微弱的漲幅作收，但由於市場情緒在最近幾個月來不斷惡化，不安的氛圍逐漸從估值高的股票蔓延到整個市場，讓前景蒙上一層濃厚的陰霾。

「熊市」的定義是指數從高點滑落逾20%，史坦普500指數20日一度觸及熊市區間，終場上漲0.57點至3901點，漲幅0.02%，較今年1月3日的高點下滑18.7%；道瓊指數(Dow Jones)則上漲8.77點至3萬1262點，漲幅0.03%；那斯達克指數(Nasdaq)跌34.88點至1萬1355點，跌幅0.3%。

華爾街日報(WSJ)報導指出，當前這波跌勢的特色是持續時間異常長，而且在類股上呈逐漸蔓延的趨勢。

道瓊指數連續第八周走跌，持續周數為1932年「大蕭條」期間以來最長；史坦普500指數及那斯達克指數連續第七周走跌，持續周數為2001年網際網路泡沫期間以來最長。

至於類股，起初走跌的是估值甚高的科技類股，之後是零售類股，例如沃爾瑪(Walmart)17日下跌11.7%，Target在18日下跌25%，雙雙創下1987年「黑色星期一」以來最大的單日跌幅；而理應受惠於高油價環境的能源類股，在20日同樣呈現疲軟。

這是因為市場的不安情緒，也呈現逐漸擴大的態勢：今年初是擔心通膨環境推高利率，讓大量資金從高估值的科技股撤出；而隨著中國堅持防疫「清零」政策，以及俄羅斯入侵烏克蘭的影響，讓市場擔心，這些難以預測及控制的情境，讓聯準會愈來愈難在不導致經濟衰退的情況下控制通膨。

對經濟前景的擔憂逐漸瀰漫，還加劇資金從股市轉移到債市的趨勢；此外，雖然目前企業財報尚非遜色，但是油價上漲及烏俄戰爭，將成為未來企業營收的變數。這些都讓股市鮮有安全的避風港。

投資公司景順(Invesco)全球市場策略師李維特(Brian Levitt)則說，市場在「非常短的時間」內，就從一開始對通膨的恐懼，轉變為對經濟成長前景的「深度擔憂」。

除非聯準會能夠說服市場，他們能夠在控制通膨的情況下讓經濟「軟著陸」，不導致經濟衰退，否則市場情緒恐怕難以逆轉；高盛(Goldman Sachs)經濟團隊目前預測，美國未來兩年經濟步入衰退的機率為35%。

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