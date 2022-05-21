戰爭重創歐洲糧倉 小麥出口大減 漲價骨牌效應

俄羅斯入侵烏克蘭以來重創「歐洲糧倉」，也影響烏克蘭的出口供應，全球糧食短缺及漲價在所難免。圖為戰爭爆發前在烏克蘭尼古拉耶夫港，一艘貨輪正在裝運糧食準備出口。(路透)

烏克蘭 是全球最大的小麥、玉米和葵花油生產國之一，俄羅斯入侵烏克蘭以來，不僅摧毀農田、農民逃命或喪命，許多農作物和生產製造機具也毀於烽火，重創「歐洲糧倉」；烏俄兩國的小麥出口占全球逾25%，戰事影響出口供應，專家警告糧食短缺及漲價在所難免。

烏克蘭農業部 本月初估計，境內30%的農田被占領或不安全。

70歲的烏克蘭農民庫利巴巴(Anatolii Kulibaba)的農田在烏俄邊境 ，俄軍2月底入侵後他逃離家園；兩個月後，他試圖返鄉卻聽聞兒子遭俄軍殺害的噩耗，且發現俄軍利用他的曳引機挖壕溝，494英畝農田不滿重坦克履帶壓痕，俄軍偷了他儲藏的2600加侖燃料，以及多枚電池。

庫利巴巴思念兒子之餘，也試圖恢復農場運作和農田生產。他表示，「農場遭空襲滿目瘡痍」，俄軍睡在穀倉裡，把坦克停在玉米田，還把他養的豬殺來吃。

農地埋地雷 有收成也難賣

他原本認為可耕作一半田地，但「恐怕得離開，不知道哪裡有埋地雷」。

不只前線的農民受影響，燃油價格高漲，農民缺肥料耕耘，即便有收成也更難賣。

烏克蘭稻穀卡關於各地的臨時筒倉，尤其是通往黑海的主要出口港市敖德薩(Odessa)；烏軍表示，俄軍禁止泊港船隻離開，且留下水雷陷阱。

烏克蘭總統資深顧問萊申科(Roman Leshchenko)說：「今年收成不比往年，但有收穫很重要，至少供應內需。」

萊申科表示，政府努力協助全球供應，拓展新的出口路線，利用火車西送或從多瑙河南運，但這些方法緩不濟急，且不如敖德薩地區運作得好。

麵包、麥片到披薩都漲價

穀物貿易商Maxigrain分析師艾蓮娜‧奈洛巴(Elena Neroba)表示，以往仰賴烏克蘭小麥進口的開發中國家，小麥價格會大受影響；她指出，印尼有28%的小麥來自烏克蘭，孟加拉則有21%，埃及從烏俄兩國進口80%的小麥。

奈洛巴說：「俄國入侵不只造成烏克蘭傷亡，幾個月後，全球都會有人餓死。」

美國雖然沒有直接進口烏克蘭小麥，但農業部前首席經濟學者格勞伯(Joe Glauber)表示，美國消費者仍會看到小麥衍生產品，從麵包、麥片到披薩漲價。