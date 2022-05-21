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高油價衝擊 物價全面上漲 美經濟陷衰退陰影

編譯潘勛／綜合20日電
高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為民眾在購買食品時，面對變貴的商品，舉棋不定。(Getty Images)
高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為民眾在購買食品時，面對變貴的商品，舉棋不定。(Getty Images)

油價格居高不下的震波衝擊到整個經濟的各個層面，業界分析師指出，短期內看不到紓緩跡象；零售業及卡車貨運業陷入焦慮狀態，擔心柴油短絀，有些地方甚至要採取配額措施；油價引發全體物價上漲，美國經濟因此陷入衰退的憂慮日益升高。

爭相開車 油價難低

油價雖節節升高，美國人開車上路並未明顯減少。圖為加州花園谷的一處加油站。(路透)
油價雖節節升高，美國人開車上路並未明顯減少。圖為加州花園谷的一處加油站。(路透)

油價雖節節升高，一些民眾雖改變開支習慣，但有一件事卻改不了，開車上路並未明顯減少；目前油料短絀，民眾無節制地開車出行只會逼油價更加上揚，但專家表示，隨著疫情解封，全國重啟，人們情願付更高油價，來彌補過去兩年被壓抑的的旅遊需求。

航空水路 成本大增

華盛頓郵報20日報導，高油價的焦慮已外溢到航空業，客機燃油更稀缺；製造業為塑膠包裝傷透腦筋，塑膠也是石油製品；船舶業者正在考慮是否讓船隻停駛，因為現在要加滿油箱每次要多花幾百元。

部分餐點 學校停供

油價飆漲衝擊學校供餐，使得聯邦提倡的健康食品無法運送。圖為肯塔基州一小學學生正在...
油價飆漲衝擊學校供餐，使得聯邦提倡的健康食品無法運送。圖為肯塔基州一小學學生正在吃午餐。(路透)

油價高漲甚至影響到學校午餐供應；愛阿華州戴文波特市(Davenport)推動生鮮果菜製作的點心零食，聯邦大力補貼這項健康食品，但突然間因油價大漲逾每加侖四元，而陷入停滯；業者提高價格以彌補送貨所需的油價支出，逼得某些學校已停止叫貨。

接下來輪到麵包；業者先是要求校區補貼高油價，現在乾脆請各校省事別訂了，接下來一年都負擔不起送麵包到學校；戴文波特校區轉請另一家公司幫忙，付出的價錢達4萬多元，增約一倍，但送貨頻率降低。

美國經濟出現各種值得憂心的跡象，但以油價高漲最為凸出；全國每加侖油價平均已超過4.59元，同比去年要高五成；各項因素匯聚讓石油短絀，是2008年金融海嘯以來首見。

疫情、禁俄油影響大

俄羅斯侵略烏克蘭致全球制裁俄國石油，也促使油價居高不下，但不是唯一原因；新冠疫情期間，燃油需求大減，讓業者裁減投資在鑽採油氣及提煉，目前業界發現設備不足，無法滿足全體需求，讓社會回到常軌；聯邦政府已使盡渾身力氣，例如釋出戰略儲備石油，想防堵油價上揚。

RBC Capital Markets能源分析師特蘭(Michael Tran)表示，至少今年夏季油價會維持在高檔；財長葉倫近日赴德行程中也附和此說，指短期內能源會受壓而漲價。

民眾在疫情期間減少支出，目前全國家戶儲蓄創新高；特蘭指出，全民吸收油價漲幅的能力前所未有，雖然大罵油價高，駕車出遊的需求卻不減少，因此油價不會跌下來。

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