5歲以上兒童 CDC建議打補強針

聯邦疾病防治中心(CDC )19日建議5至11歲孩童，接種第三劑輝瑞兒童新冠疫苗 ，以提升該年齡層2800萬名兒童的免疫力；CDC也再次建議12歲以上的免疫低者和50歲以上民眾，應接種第二劑補強針。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)19日傍晚敦促父母帶孩子接種新冠疫苗，「接種率只是這個年齡層落後其他年齡層的項目之一，這使他們容易出現重症」。

瓦倫斯基指出：「該年齡層孩子已接種逾1800萬劑疫苗，我們知道這些疫苗很安全，我們必續繼續擴大受疫苗保護的孩童人數。」

5至11歲的兒童補強針劑量為12歲以上者的三分之一，且應與第二劑間隔至少五個月。符合資格的兒童很快就能接種補強針。

瓦倫斯基也在19日加強建議12歲以上的免疫低者和50歲以上民眾，應在接種首劑補強針至少四個月後，接種第二劑補強針；此前CDC僅表示，這一群體民眾可能再接種一劑補強針。

輝瑞現有大量兒童疫苗供應，但許多家庭可能不願打疫苗，5至11歲的兒童中，完整接種者不到三分之一。

瓦倫斯基指出：「新冠病例持續攀升，所有人都獲得需要的保護很重要。」

CDC預防接種諮詢委員會(ACIP)顧問以一人棄票、11票通過，建議5至11歲兒童在接種前兩劑疫苗至少五個月後，應接種三分之一劑量的輝瑞疫苗；此年齡層中重度免疫功能低下者先前已獲允接種第三劑疫苗。

實證研究已顯示，5至11歲兒童的疫苗效力快速減退，但仍可避免重症；輝瑞提供數據顯示，補強針可強化孩童免疫力，尤其是對抗Omicron變種病毒。

CDC指出，自爆發疫情後，全美逾480萬名5至11歲兒童確診新冠肺炎，1萬5000人住院和逾180人病歿。

在ACIP半日會議中，部分委員擔心僅有29%的5至11歲兒童接種前兩劑疫苗，並稱衛生單位和醫生必須加強教育家長，說明接種的好處。

另一方面，紐約州 新冠住院人數逼近3000人，為4月新冠住院人數的兩倍以上；根據紐約州長霍楚(Kathy Hochul)最新報告，紐約州總住院人數為2705人，為今年2月18日2745人紀錄之後的新高。

雖然紐約州目前住院人數不到1月Omicron高峰的五分之一，也遠比不上2020年4月近1萬9000人的住院人數，但公衛官員仍密切監測住院人數，同時呼籲毋須緊張。