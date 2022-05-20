我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

受精後即禁墮胎 奧州最嚴法案通過…賀錦麗：太離譜

記者胡玉立／綜合報導
奧克拉荷馬州議會19日通過的禁止墮胎法案，由一般民眾執法，允許平民對實施或尋求墮胎者提起民事訴訟。圖為一家婦科診所作產檢。(路透)
奧克拉荷馬州議會19日通過的禁止墮胎法案，由一般民眾執法，允許平民對實施或尋求墮胎者提起民事訴訟。圖為一家婦科診所作產檢。(路透)

奧克拉荷馬州議會19日以73票對16票通過法案，要求從「受精」的那一刻起禁止墮胎；該州共和黨籍的州長已表態支持這項法案，若經簽署成為法律，全州幾乎所有墮胎均被禁止，也將成為美國最嚴苛的墮胎法。

該法案的執行機制與去年9月在德州簽署成為法律生效的「六周心跳」法案類似，由一般民眾執法，允許平民對實施或尋求墮胎者提起民事訴訟。

該法案將「受精」定義為「精子與卵子相遇」的那一刻，但法案中明確允許使用B計畫藥丸和緊急避孕藥；至於任何「挽救未出生嬰兒生命或健康」的程序，或「取出因自然流產而死亡的未出生嬰兒」 或「去除異位妊娠」，均不在法案的墮胎定義內。

法案也把強姦和亂倫案件規定為例外情況，但前提是這些罪行須已向執法部門報案。

在奧克拉荷馬州通過該法案半小時後，副總統賀錦麗向媒體表示，該立法「太離譜」，而它「還只是全國一連串極端法律的最新一項」。賀錦麗並針對最高法院考慮推翻具里程碑意義的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)提出警告表示，推翻「羅訴韋德案」授予的聯邦墮胎權保護，是在直接攻擊「不受政府干預下生活和愛的權利」。

根據奧克拉荷馬州法案，可能受懲罰的人包括：任何「實施或誘導墮胎」者；任何「故意協助或教唆實施或誘導墮胎行為」者，付費墮胎者即在此列；甚至包括任何「打算參與」上述兩種行動之一者；成功起訴者將獲得至少1萬元獎金及包括「情緒困擾」在內的賠償金。

奧克拉荷馬州立法機關19日通過法案後，已呈交共和黨州長斯蒂特(Kevin Stitt)，他一旦簽署，將立即生效成為該州法律。

支持婦女選擇權的計畫生育協會(Planned Parenthood)誓言將奧克拉荷馬州告上法庭，稱該禁令「必須停止」；該組織推文道：「奧克拉荷馬州立法機構剛通過一項全面禁止墮胎禁令，由普通公民強制執行。這項禁令將在州長簽署法案後立即生效，使奧克拉荷馬州成為第一個完全禁止墮胎的州；即使『羅訴韋德案』仍有效亦然。」

最高法院估計將在6月稍晚針對1973年裁定確保全國墮胎權的「羅訴韋德案」的命運作出裁決；由於各方預料高院會推翻該案，全美數十個州的共和黨人急於制定法律，嚴格限制墮胎。

墮胎權支持者表示，奧克拉荷馬州的立法以及其他共和黨領導的州急於頒布新的限制措施，顯示在最高法院正式推翻「羅訴韋德案」之前，一個新的「法律現實」已經形成。「這不是消防演習，」大平原地區計畫生育協會(Planned Parenthood Great Plains)執行長威爾斯(Emily Wales)說：「我們正生活在這個現實中，而最高法院將在今夏最終確定此事。」

在最高法院打算推翻「羅訴韋德案」的意見草案外洩第二天，斯蒂特即已簽署法律，禁止懷孕逾六周者在該州墮胎；當時他說，他希望奧克拉荷馬州成為「全國最支持生命權的州」。

奧克拉荷馬州議會19日通過法案，全州幾乎所有墮胎均被禁止，州長若簽署，將成為美國...
奧克拉荷馬州議會19日通過法案，全州幾乎所有墮胎均被禁止，州長若簽署，將成為美國最嚴苛的墮胎法。(美聯社)
民眾聚集在奧克拉荷馬州議會外示威，抗議該州通過全美最嚴苛的墮胎法。(美聯社)
民眾聚集在奧克拉荷馬州議會外示威，抗議該州通過全美最嚴苛的墮胎法。(美聯社)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
奧克拉荷馬州 墮胎 共和黨

上一則

5歲以上兒童 CDC建議打補強針

延伸閱讀

NBC新民調賀錦麗墊底 比川普還低

NBC新民調賀錦麗墊底 比川普還低
白宮披露正副總統財務 賀錦麗夫婦資產遠超過拜登夫婦

白宮披露正副總統財務 賀錦麗夫婦資產遠超過拜登夫婦
華府峰會 拜登：美國與東協關係邁入新時代

華府峰會 拜登：美國與東協關係邁入新時代
賀錦麗染疫復原 將重返白宮工作

賀錦麗染疫復原 將重返白宮工作

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

2022-05-17 11:14
南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

2022-05-18 10:04
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工