拜登角逐連任？華府一大問號 民主黨要角觀望

拜登總統19日起程出訪韓、日。(Getty Images)

拜登 總統2024年會不會競選連任，華府熱議；拜登雖釋出訊息說會爭取連任，但屆時他已81歲，目前支持率又低迷不振，另外民主黨 可能在11月期中選大敗，拜登不無可能改變連任盤算，因此拜登若不選，民主黨將由誰出馬，越來越受關注。

國會山莊報(The Hill)19日報導，拜登的確有意做第二任，這一點少有人懷疑；民主黨謀士曼利(Jim Manley)指出，他滿心期待拜登角逐連任，但接下來幾周、幾個月苗頭若是不佳，一些民主黨要角及他們的班底就會開始觀望。

拜登2024年會不會競選連任，華府熱議。(美聯社)

賀錦麗是接班人？

拜登若不競選連任，副總統賀錦麗顯然是第一接班人；拜登真決定只做一任，她勢必角逐提名，而且以她目前身居副總統職，又是第一位有亞非裔血統出任該職務的女性，確為實力不可小覻的候選人。

只是她在副總統一年多任內失誤不少，2020年角逐民主黨提名又很吃力，不禁讓人懷疑她的政治實力，未來民主黨內會有人挑戰她；曼利指出，拜登不選，賀錦麗不見得穩如泰山。

布塔朱吉曾經表態

運輸部長布塔朱吉2020年也角逐過民主黨總統提名，目前他排滿行程，全國跑透透，推銷拜登1兆元的基礎設施建設案；有人認為他會有志於再度投石問路；但布塔朱吉年僅40歲，經驗不如其他民主黨人，而且無法吸引曾讓拜登獲勝的非裔選民。

當前民主黨大多將精力放在期中選舉，從通膨居高不下、最高法院可能推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判例、俄羅斯侵略烏克蘭，到紐約州水牛城發生專挑非裔下手的槍擊案，短、長期都會衝擊選情；民主黨謀士表示，黨高層此刻不憂心總統選舉，最在乎的是州長選舉。

拜登最能擊敗川普 ？

前總統川普的身影似乎鋪天蓋地，是民主黨活生生的夢魘；拜登2020年角逐白宮且獲勝的原因之一就在川普。2024年川普若捲土重來，或者共和黨找個肖似川普的候選人如佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，民主黨人真得好好考慮誰才最能領導全黨擊敗川普。

民主黨很多人認為，2024年跟2020年一樣，最能擊敗川普、保住白宮的還是拜登，也相信拜登既說會角逐連任，就會守信；拜登日前也向前總統歐巴馬表示會競選第二任。