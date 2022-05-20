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為2024鋪路？哈欽森：共和黨要有人超越川普

編譯洪毅／綜合19日電
阿肯色州州長哈欽森。(美聯社)
阿肯色州州長哈欽森。(美聯社)

有意角逐2024年總統大選的共和黨阿肯色州州長哈欽森 (Asa Hutchinson)表示，他對美國的發展走向「感到擔憂」，共和黨需要有人延續前總統川普的價值觀，但又要能「超越川普」，這樣才能讓選民看到共和黨是屬於未來、而非過去的政黨。

華爾街日報(WSJ)報導，哈欽森 17日在該報舉辦的峰會「未來萬物節」(The Future of Everything Festival)上表示，對於川普推崇的保守主義價值觀，選民需要一位領導者能夠捍衛它，如此一來，共和黨才能夠超越川普。

「切斷這個連結需要時間」

前總統川普2024年若捲土重來，民主黨人真得好好考慮誰才最能領導全黨擊敗川普。(...
前總統川普2024年若捲土重來，民主黨人真得好好考慮誰才最能領導全黨擊敗川普。(路透)

哈欽森說，目前的共和黨在乎的議題，仍與川普個人有所連結，「切斷這個連結需要一定的時間」，「對我們來說，至關重要的是應該展現出我們是屬於未來的政黨，而非還停留在上次選舉的政黨」。

共和黨應「遠離個人文化」

哈欽森還說，共和黨不應著重於逞一時的口舌之快，而是真正關注於影響民眾日常生活的種種事務，共和黨也應「遠離個人文化」，迴避「傷害美國的撕裂分化」，不然這些紛擾，將會「摧毀美國民眾對領袖級民選官員的信心」。

受到任期限制，哈欽森將無法在今年繼續角逐阿肯色州州長選舉，並且有意參與共和黨黨內初選，以角逐2024年的總統大選。

紐約州水牛城超市槍擊案發生後，共和黨因為沒有在疑似針對非裔的槍擊案中譴責白人至上主義及種族主義而遭到批評；哈欽森不願表態共和黨是否應該更加嚴厲譴責，但強調在談及族群、移民問題的時候，遣詞用字都應該「審慎」。

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共和黨 川普 阿肯色州

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