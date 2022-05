小布希批俄羅斯入侵烏克蘭 誤稱打伊拉克不正當與野蠻

美國前總統小布希 18日演講時,原本要將俄羅斯 入侵烏克蘭 形容為「完全不正當與野蠻」之舉,卻嚴重口誤說成「入侵伊拉克」,但他馬上自我糾正,稱他想要說的是俄羅斯入侵烏克蘭。

路透報導,小布希當天在德州達拉斯的一場活動發表演講。根據達拉斯晨報(Dallas Morning News)記者威廉斯(Michael Williams)放上推特的影片,小布希正在批評俄羅斯的政治制度,「俄羅斯的選舉受到操縱,政治對手被關起來,或以其他方式被排除參與選舉程序」。

小布希接著說道,「結果就是在俄羅斯缺乏制衡,僅一個人的決定,就發動完全不正當與野蠻地入侵伊拉克」。不過小布希馬上察覺到口誤,閉起眼睛、搖搖頭後糾正自己,「我是說,烏克蘭」。

從影片可見,小布希似乎發出一聲乾笑,但他的口誤還是讓聽眾陷入尷尬的沉默。小布希接著聳聳肩,囁嚅著說,「伊拉克也是」(Iraq, too)。在一陣笑聲中,小布希將錯誤歸咎到自己的年紀,「75歲了」。

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE