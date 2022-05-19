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拜登女兒確診新冠 未近距離接觸 總統夫妻不列密接者 

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統的女兒艾許麗‧拜登18日傳出確診，將不會與第一夫人吉兒一起出國旅行，同時約一周未見父母。(美聯社)
拜登總統的女兒艾許麗‧拜登18日傳出確診，將不會與第一夫人吉兒一起出國旅行，同時約一周未見父母。(美聯社)

拜登總統的女兒艾許麗‧拜登(Ashley Biden)確診感染新冠肺炎，將不會與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)一起出國旅行；白宮發言人表示，拜登和吉兒大約有一周未見到艾許麗，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指南，她不被視為拜登和吉兒的密切接觸者。

與此同時，衛生部宣布，正在柏林旅行的衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)也被檢測出新冠肺炎陽性。

艾許麗原定18日下午與母親一起出發前往南美洲國家厄瓜多，但她已因染疫而取消行程。艾許麗之前原定5日赴羅馬尼亞和斯洛伐克旅行，也因接觸到一名新冠檢測呈陽性反應者而未能成行。

白宮發言人表示，此決定是在艾許麗的醫師非常謹慎地建議下做出；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登和吉兒大約有一周沒有見到艾許麗。

正在柏林訪問的衛生部長貝西拉18日傳出新冠確診，症狀輕微，會在隔離情況下繼續工作...
正在柏林訪問的衛生部長貝西拉18日傳出新冠確診，症狀輕微，會在隔離情況下繼續工作。(美聯社)

衛生部長出訪柏林染疫

衛生部發言人洛芬翰(Sarah Lovenheim)18日發表聲明指出，「今天上午衛生部長貝西拉在柏林G7衛生部長會議前，接受PCR檢測後呈陽性反應。貝西拉完全接種了新冠疫苗及補強針，他出現輕微症狀，將繼續履行衛生部長職責，一邊隔離一邊工作，並期待盡快恢復面對面會議。」聲明並表示，貝西拉最近一次訪問白宮是在12日，因此拜登不被視為密切接觸者。

隨著美國病例激增，貝西拉是拜登政府一連串官員染疫中，備受矚目的一位。艾許麗身為拜登親近家人，染疫消息也備受關注。副總統賀錦麗和國務卿布林肯(Antony Blinken)最近也分別傳出確診消息。

儘管拜登一直避免感染，但白宮承認他也有可能會被感染。政府認為，現在有疫苗、補強針和治療用藥等工具，已讓病毒更易於受到控制。白宮18日另警告說，秋季和冬季預期會有新一波染疫潮，需要國會提供資金才能趕在那之前，為所有國人購足更新疫苗。

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