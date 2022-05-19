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「疫」難平？確診數1個月翻3倍 CDC考慮恢復室內口罩令

編譯陳韻涵／綜合18日電
CDC鑒於Omicron變種病毒確診數再起，開始再建議外出旅行時最好戴上口罩，以保健康。圖為亞特蘭大的棒球迷8日在球場觀戰時，多數未戴口罩 。(美聯社)
CDC鑒於Omicron變種病毒確診數再起，開始再建議外出旅行時最好戴上口罩，以保健康。圖為亞特蘭大的棒球迷8日在球場觀戰時，多數未戴口罩 。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)18日表示，全美三分之一國民生活在新冠肺炎疫情中高風險區，考量疫情可能在未來幾個月復熾，或許需要恢復公共場所室內戴口罩規定；全美確診人數過去一個月內再翻三倍，公衛官員考慮擴大第二劑補強針接種資格到50歲以下對象。此外，面對旅遊旺季將至，CDC建議所有國內旅客無論疫苗接種狀態，都先檢測再出發，但不強制。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，七天平均染疫住院人數過去一周增逾19%，目前每日約3000人染疫住院，但較遲的指標死亡率仍維持在每日約275人的低點。

超過32%的國民住在中高風險染疫區，同比上周此數據為24%。

CDC主任瓦倫斯基18日提醒民眾可能重新要強制戴口罩，以控制疫情再竄升。(Get...
CDC主任瓦倫斯基18日提醒民眾可能重新要強制戴口罩，以控制疫情再竄升。(Getty Images)

瓦倫斯基表示，地方領袖和個人應該或至少考慮採取防疫措施，如在公共場所室內戴口罩或頻繁檢測。

瓦倫斯基等聯邦公衛官員的建議與拜登總統的立場相左，白宮西廂的態度與大多數國民較接近，盼擺脫各項防疫措施；然而，如果疫情持續加劇，拜登的立場可能招致逆火。

專家分析，若疫情趨緩，白宮也會變得難以要求眾院通過政府秋季所需的檢測、治療與疫苗配送等新一輪預算。

白宮防疫官員、布朗大學(Brown University)公衛學院院長加哈(Ashish Jha)在記者會上表示，若眾院未能通過220億元的新防疫資金，時至秋季國民將受苦。

白宮防疫官員、布朗大學公衛學院院長加哈18日在白宮記者會上表示國會應速撥款防疫經...
白宮防疫官員、布朗大學公衛學院院長加哈18日在白宮記者會上表示國會應速撥款防疫經費，否則今秋危急。(美聯社)

官員警告，全美有太多人未接種補強針，缺乏完整對抗病毒的抵抗力；瓦倫斯基說，62%的50歲到64歲民眾過去半年未打補強針，65歲以上長者也有57%未接種。

來源：ABC News

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)3月底授權50歲以上民眾接種第二劑的輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)補強針。

瓦倫斯基18日表示，「50歲以下民眾接種第二劑補強針需要FDA授權，我們正在談。」

瓦倫斯基表示，全美確診病例過去五周穩定上升，七天平均美日確診較前一周增加26%，來到每日9萬4000例，同比上月增三倍。

考量疫情可能復熾，CDC建議旅客在境內旅行前，無論疫苗接種狀態為何，都先檢測；這項國內旅遊指南更新不具強制力，目前也沒有相關規定，但部分航空公司、客運或火車營運商可能要求旅客配合。

根據CDC指南，來美的國際旅客需要提供搭機24小時內的陰性檢測與疫苗接種證明。

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