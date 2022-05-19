入境中國政策放寬 取消登機前7天核酸檢測

廣州白雲機場，醫務人員為抵達的旅客做核酸檢測。(Getty Images)

中國駐美大使館17日更新自美入境中國的檢驗政策，自5月20日起，取消登機前七天核酸檢測 ，改為行前48小時的雙核酸檢測。中國駐西班牙、丹麥、愛爾蘭、波蘭、埃及等多國大使館也公布了類似的檢驗政策調整。

改為行前48小時雙核酸

據中國駐美大使館網站新公布的規定，自美國赴中國的旅客，入境行前檢測政策，取消登機前七天核酸測；取消自我健康監測要求，鼓勵自覺行前自我健康監測；所有乘客，不論接種的是滅活疫苗 、非滅活疫苗，還是未接種疫苗，行前48小時內檢測均改為「雙核酸」，不再要求任何IgM抗體檢測。但「雙核酸」中，仍須交叉使用不同實驗室，其中一次須為登機前24小時內。

通告稱，此次調整是針對疫情 、病毒變異特點等多個因素做出的安排，將視疫情形勢和境外輸入情況動態調整。

中國要求核酸檢測須採用「鼻咽拭子/Nasopharyngeal Swab」或「咽拭子/Pharyngeal Swab」方式採樣，以RT-PCR方式檢測。

所有入境乘客必須申請健康碼，所需材料包括「雙核酸」檢測結果；接種疫苗人員，另須提供填寫完整的「疫苗接種聲明書」、接種憑證(如CDC接種卡)；離境赴中直飛航線的機票或行程單；有效旅行證件(如護照、旅行證等)及在美合法居留證明(如簽證、綠卡、I-20表等)。

通報還說，中美防疫政策存在巨大差異，美國疫情嚴重，做好自美「外防輸入」工作對確保中國經濟發展、社會穩定及民眾生命健康安全至關重要。駐美使館再次提醒疫情期間國際旅行的特殊性，強烈呼籲繼續堅持「非緊急、非必要、不旅行」。

除中國駐美大使館外，駐美的幾個領事館也發布通知，從20日起，從達拉斯、紐約、洛杉磯、舊金山和西雅圖前往中國的旅客，將不再需要在起飛前七天作核酸檢測或任何抗體檢測。

不過通知說，這些旅客仍需要在飛行前48小時或24小時內作「雙核酸檢測」，具體取決於起飛的機場，同時要在飛行前12小時作快速抗原檢測。

海外華人回國更方便

路透18日指出，新冠疫情爆發以來，由於北京當局堅持實施「動態清零」政策，限制簽發和更新護照，海外旅客抵達中國後被強制隔離以及航班一再取消等，導致進出中國的國際旅客數量急劇下降。但現在的Omicron變種病毒潛伏期較短，在很多國家都陸續放鬆了管制的情況下，北京仍強硬堅持「清零」政策，不合時宜，因而備受批評。

業內人士表示，中國駐各國使館取消前往中國的旅客起飛前七天的核酸檢測以及自我檢測要求，相當於減少七天的出發地自我隔離時間外加一大筆酒店費用。而登機前的檢測要求放寬，即取消了24小時的IgM抗體檢測，只需要48小時內兩次核酸檢測，則意味入境政策放寬，留學生和旅居海外的華人可以更方便回中國。